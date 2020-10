Reportan la presunta ejecución del primo de Jorge Campos, legendario ex portero de la Selección Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades locales en Acapulco, Guerrero, acudieron a un llamado de emergencia por la ejecución de un hombre que habría sido identificado como familiar del ex portero mexicano Jorge Campos.

De acuerdo con los reportes ministeriales, un hombre identificado como Enrique "N", de aproximadamente 61 años, circulaba por la colonia progreso cuando fue atacado desde un automóvil, de acuerdo con los reportes de La Prensa.

El medio informó que sujetos armados habrían arribado cerca de las 18:40 horas a la avenida Niños Héroes y la calle Alvarado, donde accionaron sus armas desde el automóvil en el que viajaban.

La víctima habría intentado huir de la zona corriendo, pero fue alcanzado por los proyectiles en el estacionamiento del asentamiento donde fue atacado, como lo reportó el periodista Carlos Moreno a El Sol de México, con base en las declaraciones ministeriales.

Además, aseguró que se trataba presuntamente de un familiar del ex portero de los Pumas de la UNAM y la Selección Nacional, Jorge Campos, específicamente, sería su primo hermano.

El hombre que acompañaba al primo del ex portero habría resultado ileso en el ataque (Foto: Archivo)

El hombre que lo acompañaba resultó ileso luego del ataque, mismo del que se desconoce, hasta el momento, su móvil.

Los reportes de Moreno indican que el cuerpo habría sido levantado e ingresado a un departamento, donde el Servicio Médico Forense lo recogió para trasladarlo a sus instalaciones e iniciar con los trámites.

A la zona llegaron, de acuerdo con el medio, policías estatales, así como elementos de seguridad municipales para acordonar la escena del crimen. Agentes de la Fiscalía del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha hecho una declaración oficial de la familia, ni de Jorge Campos, quien ahora funge como analista y comentarista deportivo de Televisión Azteca.

En 1999 Jorge Campos sufrió el secuestro de su padre (Foto: Cuartoscuro)

En fechas recientes, Jorge Campos, también conocido como “El Brody", aseguró en una entrevista con Javier Alarcón que ha tenido varios acercamientos para iniciarse en la política e ir por la gubernatura de Guerrero, de donde es oriundo.

Sin embargo, aseguró que no se ha animado, pues no se considera una persona que “pueda arreglar este mundo", pero tampoco dio una negativa definitiva, pues consideró que “nunca hay que decir no a nada".

“Andamos cerca, andamos lejos, no lo he pensado bien si voy a hacer algo o no, de repente me motivo, de repente no, no soy la persona que pueda arreglar este mundo pero Acapulco o Guerrero posiblemente lo logro con asesores, pero nunca hay que decir no a nada”, indicó uno de los porteros legendarios de la Selección a la transmisión Entre Camaradas.

Sin embargo, aseguró que en caso de postularse para gobiernos, lo haría sin ánimos de perder, pues el objetivo principal sería ganarle a todos los partidos y a todos los candidatos que pudieran contender.

Además, habló con el periodista Alarcón de otro de los capítulos más oscuros en su historia, pues en 1999 vivió el secuestro de su padre, Álvaro Campos, vivencia que, dijo, lo cambió para toda la vida, se volvió desconfiado e irse a los Estados Unidos.

“Es triste, es lamentable y quieras o no, me volví completamente diferente. No me gusta hablar de la vida privada, me ando escondiendo, no porque me guste, me gusta estar apartado, estar más libre, vivo en Estados Unidos. Vengo poco (a México), vengo a trabajar”, explicó.

