Mientras el FRENAA exige su renuncia, AMLO prefiere hablar de béisbol

AMLO dio su pronostico para los Playoffs de las Grandes Ligas (Foto: Twitter@lopezobrador_)

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) permanece manifestándose en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México; mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró tranquilo al expresar sus pronósticos para los Playoff de las Grandes Ligas.

Con un traje deportivo, el mandatario mexicano dijo que su favorito en la conferencia americana es Astros de Houston, debido a que José Urquidy, originario de Mazatlán, Sinaloa, ocupa la posición de pitcher en tal equipo.

"Va mi quiniela, hoy comienzan los Playoffs de las Grandes Ligas, cuatro de la nacional y cuatro de la americana. De la americana voy Astros de Houston, ya se no le va a gustar, van a decir que hace dos años fueron campeones de la Serie Mundial porque hicieron trampa, yo también estoy en contra de eso.

No hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente, por la afición y merecen una oportunidad. Además, tienen a un pitcher de Mazatlán, Sinaloa, Urquidy, que me visitó en Palacio Nacional, y le deseo que le vaya muy bien, y que ahora sí le den a él la pelota porque hay ahí un caballo al que siempre le daban la pelota para abrir y no tomaba en cuenta nuestro paisano, que tiene con qué", dijo el mandatario en un video difundido en su cuenta de Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los manifestantes del FRENAAA “echarle ganas, porque todavía les falta” (Foto: Cuartoscuro)

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador presumió la publicación del diario El Financiero, la cual indica que su gobierno tiene un 62% de aprobación; ante esto, sugirió a los FRENAAA “echarle ganas, porque todavía les falta”.

“Tenemos que ayudar a los de FRENAAA, a que le echen ganas porque todavía les falta”, dijo el mandatario mexicano.

“Claro, hay inconformidad, esto es normal, porque se trata de una transformación, no es más lo de mismo, es cero corrupción, cero impunidad; entonces, hay quienes se sienten afectados, incluso, no sólo porque mantenían privilegios, sino porque ya no se mantiene la política conservadora, se está buscando que haya un cambio. Entonces, sí existe esa oposición, pero eso también es consustancial a la democracia, si no, sería un régimen autoritario.”, agregó.

El mandatario mexicano ya ha retado en distintas ocasiones al movimiento FRENAA, criticándolo por ser un grupo de "conservadores" (Foto: Presidencia de México)

En tanto, las personas que se manifiestan para exigir la renuncia del titular del ejecutivo federal aseguraron que el mandatario “está asustado, acorralado; ya no sabe qué hacer y por ello se contradice con más frecuencia.”

Señalaron que las protestas que tuvieron lugar el sábado 3 de octubre son una prueba del rechazo a la “fallida gestión” del presidente.

“En tales circunstancias, el circo es cada vez más insuficientes para sostener un gobierno que parece tener los días contados, por lo que la demanda del FRENAAA, día con día, se vuelve más razonable. Y no tardará en verse como la única posibilidad de solución para los problemas que aquejan a nuestro querido México”, señala un documento publicado en las redes sociales del movimiento.

El Frente Nacional Anti AMLO se manifiesta en el Zócalo capitalino para exigir la renuncia del mandatario mexicano (Foto: Cuartoscuro)

Como segunda parte de su pronóstico, López Obrador dijo que el equipo Dodgers de Los Ángeles es por el que se inclina en la liga americana. Explicó que una de las razones de su decisión es el sinaloense Julio Urías. Además, subrayó que se trata de el equipo que hizo historia con el mejor pelotero de México, Fernando Valenzuela.

Por la americana ofrezco disculpas a los fanáticos del Yankee, tengo muchas razones para ir al Dodgers de Los Ángeles, hay muchos paisanos allá, tienen un pitcher sinaloense, este de Culiacán, (Julio) Urías, bueno, buen pitcher, y además, estamos hablando del equipo que hizo historia como el mejor pelotero en la historia de México, Fernando Valenzuela. Eso sí, soy mexicano, a mucho orgullo

