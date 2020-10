Felipe Calderón arremetió contra AMLO con el mismo poema que usó para contestarle a Martín Moreno

Tras la polémica que hubo entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el historiador Francisco Martín Moreno acerca de la desaparición de los fideicomisos públicos y la referencia a la quema de morenistas en el Zócalo. Ahora el ex mandatario Felipe Calderón (2006-2012) contestó al ejecutivo con el mismo poema del pastor Martín Niemöller que citó para contestar a las declaraciones del escritor.

Sin embargo, cambió un poco las palabras del poema para adecuarlo a la crítica compartida desde su cuenta oficial de Twitter. Incluso, Vicente Fox Quesada, presidente de México entre 2000 y 2006, retuitéo el mensaje de su homónimo acompañado de la frase “Cuanta verdad!!”.

El texto que compartió Calderón fue:

Primero vinieron por los adversarios, y me callé porque no era político. Luego vinieron por los periodistas, y me callé porque no era periodista. Luego vinieron por los escritores, y me callé porque no era escritor. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar.

El conflicto entre López Obrador y Francisco Martín Moreno tuvo lugar luego de que el escritor diera una entrevista en el noticiero digital de Pedro Ferriz de Con en el que denunció a López Obrador por ser un presidente “cruel, que se solaza con el dolor de la gente”.

Tras una participación en la que tocó, entre otras cosas, el tema de la desaparición de los fideicomisos en México, el historiador terminó con las palabras a las que contestaría el presidente López Obrador acerca de la militancia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador contestó a esto con un video compartido en sus redes sociales. En este señaló que las declaraciones del historiador sobre quemar a todos los morenistas también hacía referencia a él como presidente de México. “Soy morenita con mucho orgullo, nada más que tengo licencia porque estoy a cargo de atender a todos, sin distinción de partidos”, dijo.

Aseguró que a las personas como Martín Moreno no les agrada que haya justicia e igualdad y que son personas que olvidan el humanismo.

El video donde responde al escritor lo acompañó del poema que, horas después, sería publicado con modificaciones por Felipe Calderón. Este lleva por nombre “Primero vinieron” de la autoría del pastor Martín Niemöller.

El fragmento que el presidente utilizó fue el siguiente:

Cuando los nazis buscaron a los comunistas me callé porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas me callé porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos no protesté porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí ya no había nadie que pudiera protestar