Cuñada de Marcelo Ebrard gestiona recursos mexicanos en Honduras a través de Banco Azteca

Foto: Reuters/Edgard Garrido

En agosto del 2019, Horacio Duarte, en aquel entonces Subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, dio a conocer que el modelo del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro se exportaría a Honduras, como parte de la estrategia de cooperación internacional y el Plan de Atención a Migrantes.

Ante ello, el pasado 11 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Banco del Bienestar celebraron un convenio con Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, para que esta empresa fuera la encargada de distribuir los 31 millones de dólares que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinaría a sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras.

Cabe señalar que seis meses antes, Grupo Salinas había nombrado al frente de Banco Azteca Honduras a la hondureña Viviana Bueso Asfura, cuñada de Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE. Su hermana, Rosalinda Bueso Asfura, está casada con el canciller desde 2011.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Bueso fue reclutada por Grupo Salinas en febrero de 2019, y apenas en octubre siguiente la ascendieron a Gerente General de Banco Azteca Honduras.

Foto: Edgar Jasso / Cuartoscuro

Según un reportaje reciente de Proceso, en mayo pasado, Bueso viajó a la Ciudad de México y firmó dos convenios con la Cancillería y el Banco del Bienestar en representación de Banco Azteca: el primero era un “convenio de confidencialidad”, para reservar “aquella información a la que se tiene acceso en forma directa o indirecta, relacionada con aspectos comerciales, financieros, técnicos, operativos, legales, de logística”; el segundo era el “convenio en materia de transferencia y administración de recursos”, que planteaba la distribución del dinero de dichos programas sociales.

Proceso envió un cuestionario a la Cancillería con preguntas sobre el tema. En respuesta, la dependencia mandó un escrito en el cual elogió la política de desarrollo impulsada por la administración de López Obrador; no obstante, no contestó a ninguna de las preguntas sobre el involucramiento de Ebrard en el otorgamiento del convenio, es decir, si sabía o no que su cuñada lo firmaría en nombre de Banco Azteca Honduras.

Foto: TW/@horacioduarteo

Modificaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro en México

Los cambios fueron plasmados a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de un acuerdo establecido para que entrara en vigor a partir del jueves 3 de septiembre.

¿Cuáles son las modificaciones?

*Los interesados podrán acceder a una beca por dos años.

*Ofrecerá seguro médico por parte del IMSS y con una cobertura máxima de hasta 24 meses.

*Los aprendices podrán tener la posibilidad de aplicar un segundo cambio de centro de trabajo, respecto a la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En caso de dudas, los interesados podrán acceder al sitio web de las “Oficinas Virtuales” del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a través del siguiente link: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas/ .

