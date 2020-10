Porfirio Muñoz Ledo: quien sea corrupto y no quiera dejar de serlo tendrá que irse de Morena

“Yo no estoy corriendo a nadie, pero es como un partido de fútbol, que te sacan la tarjeta amarilla y luego la roja. No es que te estén expulsando, es que tú estás violando las reglas del juego”, dijo el funcionario (Foto: Cuartoscuro)

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo aseguró que quien sea corrupto y no quiera dejar de serlo tendrá que irse de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no estoy corriendo a nadie, pero es como un partido de fútbol, que te sacan la tarjeta amarilla y luego la roja. No es que te estén expulsando, es que tú estás violando las reglas del juego”, dijo el funcionario.

En entrevista con Excélsior, Muñoz Ledo, quien se mantiene en el primer lugar de la encuesta de reconocimiento para la dirigencia nacional de Morena, señaló que con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, “sí, quizá fui un poco brusco, pero es que me estaban acribillando”.

Cuando el medio le preguntó si sostendrá la posición de que Mario Delgado y Marcelo Ebrard deberán irse del partido una vez que se confirme su ventaja en la encuesta, el diputado contestó que “no empujará” esa decisión, sino que se atendrá a lo que decida la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

De acuerdo con Muñoz Ledo, la experiencia con la que cuenta lo lleva a “no confiarse nunca” de tener la presidencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional asegurada. Sin embargo, aclaró que es “prácticamente irreversible” la ventaja que tiene sobre su contrincante Mario Delgado (Foto: Guillermo Perea/Cuartoscuro.com)

“Yo dije que si cometen actos indebidos, yo llamaré a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. De todas maneras eso tiene que hacerse para que avale los resultados. Yo no los iba a expulsar, no tengo ninguna autoridad jurídica para expulsarlos, por Dios. Es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que haga el dictamen. Yo no empujaré para que se vayan, pero me atengo a la autoridad competente”, enfatizó.

De acuerdo con Muñoz Ledo, la experiencia con la que cuenta lo lleva a “no confiarse nunca” de tener la presidencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional asegurada. Sin embargo, aclaró que es “prácticamente irreversible” la ventaja que tiene sobre su contrincante Mario Delgado. Una semana no basta “para que quien no te reconoce, te reconozca”, dijo.

También reveló que Mario Delgado realizó una campaña con fórmulas viejas: colocó espectaculares con el nombre “Mario Morena” para que la ciudadanía hiciera la asociación con Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. “Pero eso ya no funciona”, consideró.

“Le mandé un correo donde le dije: Oye Mario, no te había encontrado realmente la personalidad oculta. Sí eres infantil para la política. Me lo hubieras dicho antes”, detalló.

Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, y Yeidckol Polevnsk (Foto: Cuartoscuro)

Tres funcionarios de Morena clasificaron a la serie de encuestas donde se definirá al próximo dirigente nacional de la organización: los diputados Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, y la ex dirigente Yeidckol Polevnsky.

Muñoz Ledo, el veterano faro de la izquierda en el Congreso, le sacó una ventaja de 2 a 1 a Delgado, actual coordinador morenista en la Cámara Baja y el gran favorito en la previa y rumbo a las encuestas decisivas, informó este miércoles el INE (Instituto Nacional Electoral), encargado del proceso.

El veterano legislador de 87 años fue reconocido por el 41.7% de los encuestados, por encima del 27.1% de su colega en San Lázaro. Vale recordar que las personas fueron cuestionadas de forma nacional y abierta, en tres sondeos espejo realizadas por tres empresas. Más de 2,000 encuestas fueron realizadas para la presidencia y más de 2,000 para la secretaría general.

El veterano legislador de 87 años fue reconocido por el 41.7% de los encuestados, por encima del 27.1% de su colega en San Lázaro (Foto: Twitter@INEMexico)

Polevnsky, quien dirigió al partido entre 2017 y principios de 2020, se sumó como parte de la política de paridad de género y no por los resultados de las llamadas “encuestas de reconocimiento” que se realizaron para obtener a los finalistas.

El joven aspirante Gibrán Ramírez, cuya candidatura buscaba derribar al establishment del partido, naufragó en las encuestas, ya que no alcanzó ninguno de los primeros diez lugares: ocupó el duodécimo puesto, con 11.9% de reconocimiento. El candidato acusó que el INE es una institución “espuria y sin legitimidad” tras conocer los resultados.

“Las reglas fueron claras, los resultados fueron concordantes y todos los números, tanto para Gibrán como para todos los candidatos, estará disponible en un micrositio del INE”, respondieron los integrantes del comité de expertos.

