Felipe Calderón acusó a Andrés Manuel López Obrador por la muerte de un integrante de México Libre

Aldrin Ramos, de México Libre, junto a Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

El ex presidente Felipe Calderón comunicó la muerte por COVID-19 de un militante de México Libre y acusó a las autoridades federales de ser culpables de su fallecimiento. En su mensaje, aunque velada, se lee una acusación al presidente Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa responsabilizó a “quienes llevan diciendo hace meses que ya domamos la pandemia y no usan tapabocas” por el fallecimiento de Aldrin Ramos Gutiérrez, integrante de la asociación que fundó junto con su esposa, Margarita Zavala.

“Me entero con enorme tristeza del fallecimiento de Aldrin Ramos, ciudadano ejemplar, voluntario y miembro fundador incansable de México Libre. A su familia un abrazo y nuestro afecto, apoyo y amistad por siempre. Seguiremos su ejemplo de lucha por un México mejor”, escribió en sus redes sociales el ex mandatario.

Aldrin Ramos durante la entrega del recurso de impugnación en el INE (Foto: Twitter/@DiegoPinon_)

Detalló también que Ramos fue “víctima del COVID-19 y de quienes llevan diciendo hace meses que ya domamos la pandemia y no usan tapabocas”.

Y es que el presidente López Obrador no sólo ha llamado la atención de la prensa por su negativa a usar cubrebocas, sino que incluso integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) prometieron tramitar un amparo para obligarlo a utilizar este insumo sanitario.

También López-Gatell se ha visto envuelto en la controversia por aparecer diariamente en conferencia de prensa sin cubrirse el rostro, por haber sido fotografiado en la calle sin portar una mascarilla y por ser quien aconseja al presidente sobre el uso de este artículo.

Promocional de la campaña del PAN contra López Obrador por el uso de cubrebocas (Foto: Partido Acción Nacional)

“Que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción”, comentó a finales de julio pasado el titular del poder ejecutivo federal.

También Margarita Zavala, dirigente de México Libre y ex primera dama, compartió en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Aldrin. La abogada no se limitó a compartir las publicaciones realizadas por su marido y el ex panista y fundador de México Libre Miguel Ángel Toscano, sino que dedicó al difunto militante unas breves palabras.

“Aldrin Ramos Gutiérrez es de esos ciudadanos entregados, alegres y comprometidos con México. Nos despedimos de él con gratitud por caminar juntos en esta lucha por la democracia y la libertad construyendo México Libre. Un abrazo a su esposa, a su hija y a su hijo”, compartió Zavala.

Margarita Zavala, líder de México Libre (Foto: Cuartoscuro)

En su cuenta de Twitter, Aldrin Ramos compartía imágenes e información sobre las diversas etapas de la vida política de México Libre de las que formó parte. Destaca, por ejemplo, el recuerdo de una asamblea de 800 simpatizantes de la asociación de las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón en septiembre de 2019.

Ramos acompañó también a los dirigentes y fundadores de la asociación, Margarita Zavala, Felipe Calderón, Fausto Barajas y Johanna Asiain, a la sede del Instituto Nacional Electoral el pasado 13 de septiembre para la entrega del recurso de impugnación ante la negativa de registro como partido político a México Libre.

“Aún sabiendo que desde el poder se instiga en nuestra contra y sabiendo que desde Palacio Nacional se persigue a quienes disentimos, fuimos cuidadosos y entregamos cada documento, cumplimos cada requisito, preferimos la transparencia”, expresó en aquel momento Zavala, presidente de la agrupación.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

“Que se recupere pronto”: así reaccionó AMLO al positivo de Donald Trump por COVID-19

A los 30 años cambió la oficina por el alpinismo: la mexicana que conquistó las montañas más altas del mundo en tiempo récord

“Fue un avance importantísimo”: López Obrador celebró decisión de la SCJN sobre la consulta de expresidentes

Una flota china clandestina de 340 buques está en Perú y se acerca a Chile para depredar sus recursos marítimos