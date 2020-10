“Es mucha casualidad”: López Obrador consideró sospechoso que la nueva caravana migrante surja justo en época de elecciones en EEUU

Video: Gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "es muy extraño” que a un mes de la elección en Estados Unidos y en medio de la pandemia del COVID-19, haya salido de Honduras una caravana de migrantes que pretende pasar por México.

En su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que hay indicios de que hay motivaciones electorales en esa movilización, sin embargo, señaló que no está claro a quién beneficia.

Señaló que hasta el momento México ha estado fuera de la campaña electoral estadounidense, a diferencia de lo que sucedió en el proceso anterior.

“Es un asunto que tiene que ver con la elección de Estados Unidos y hay indicios de que esto se armó con este propósito, no sé en beneficio de quién, ahora sí que como se dice coloquialmente, de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo, falta un mes para la elección en Estados Unidos y no ha estado en el debate y el tema migratorio y menos México, hemos hecho todo un esfuerzo para que no se involucrará nuestro país en las campañas de Estados Unidos hay una notoria relación a la anterior elección”.

“Es muy extraño el que salga esta caravana en víspera de la elección de Estados Unidos, es mucha casualidad”, dijo.

El mandatario mexicano aseguró que todo esto es raro, sobre todo cuando en Honduras hay toque de queda.

“¿Y cómo es que en Honduras que hay toque de queda se permite que se integre este grupo que ya entró a Guatemala? Y fue convocado en redes sociales, y si es muy extraño, de todas maneras estamos dando seguimiento porque nosotros no queremos confrontación, vivimos en un país de paz, tenemos que ver cómo evadimos la provocación si es que está relacionado este asunto con este propósito”, aseguró.

El mandatario mexicano aseguró que todos los días estará informando sobre este tema, porque no se queda callado y siempre dice lo que se piensa.

En las últimas horas, alrededor de 2,000 migrantes hondureños que esperan llegar a Estados Unidos, entraron a pie en Guatemala rumbo a territorio mexicano, poniendo a prueba la reciente reapertura de la frontera, que había estado cerrada por la pandemia de coronavirus.

El presidente de Guatemala se comprometió a detener a los inmigrantes y devolverlos a Honduras, aseverando que representan una amenaza para la salud de los guatemaltecos.

“Se ha dado la orden de que sean detenidos todos aquellos que entraron en el territorio guatemalteco ilegalmente y que sean retornados a la frontera de su país”, dijo el presidente Alejandro Giammattei en un discurso televisado. “No permitiremos que alguien extranjero que está utilizando métodos ilegales para ingresar a este país crea que tenga el derecho de venir a contaminarnos y ponernos en grave riesgo”.

En la frontera, las autoridades guatemaltecas pedían a los migrantes que proporcionaran documentos en los que mostraran un resultado negativo en pruebas de COVID-19, aunque la semana pasada dijeron que no pedirían una prueba para aquellos que pasaran menos de 72 horas en el país.

Pero, alrededor de 2,000 migrantes ingresaron sin registrarse. Además, periodistas de la AP vieron a otros cruzando la frontera de manera ilegal cerca del cruce oficial. No hubo reportes de violencia.

La partida del nuevo grupo evocó recuerdos de una caravana de migrantes que se formó hace dos años, poco antes de que se celebraran las elecciones legislativas en Estados Unidos. Se volvió un tema conflictivo en la campaña, que avivó la retórica contra la inmigración. Aunque las caravanas atraen la atención, realmente sólo representan una pequeña fracción del flujo migratorio diario de pequeños grupos que pasan desapercibidos por Centroamérica y México.

