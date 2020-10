Enfermedades que requieran atención en alta especialidad y medicamentos, serán gratuitos a partir de 1 de diciembre: Jorge Alcocer

Foto: Presidencia de México.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, garantizó que a partir del 1 de diciembre, la atención de alta especialidad en los hospitales públicos, así como los medicamentos, serán gratuitos.

Durante su comparecencia de este martes en el Senado de la República como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Alcocer Varela, aseguró que como lo prometió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre, la atención en institutos nacionales de salud, como el de Nutrición o Enfermedades Respiratorias brindarán atención gratuita.

“Sobre la gratuidad de servicios, a partir del primero de diciembre, saben que este es un compromiso, y estamos trabajando para que se haga en esta fecha o si es posible antes, en los institutos y hospitales de alta especialidad del país van a tener ya la gratuidad en el servicio y no que la gente ande viendo que encuentran cita, pero no tienen con qué pagarlo, se le pagará, se hará esto y no es a posteriori del servicio, sino desde antes será gratuito”, aseguró Alcocer.

Para esto, dijo, ya hay dispuesto, en la propuesta de presupuesto que está a punto de analizarse en la Cámara de Diputados, más de 6,000 millones de pesos tan solo para que los usuarios de estas instancias de alta especialidad que atienden enfermedades complejas y con gasto importante, tengan servicios gratuitos y para todos los medicamentos, puntualizó.

Imagen de archivo (Foto: EFE)

“Se dijo que alguien, que ya no forma parte de la secretaría y no por esa razón sino por otras, señaló que era muy caro la gratuidad en todos los niveles y se le respondió sí es muy caro. Lo respondió directamente el presidente. Pero en salud no hay nada caro. En salud no hay presupuesto, hay inversión y si sale caro se le va a proveer a los pacientes en forma regular”, aseguró el secretario de Salud.

El secretario de Salud aseguró que ya están en la operación del Insabi, poniendo en consideración de las instancias de Hacienda, las enfermedades que se van incluir derivadas del cáncer y otras.

Destacó que con esta medida se pretende disminuir las inequidades en materia sanitaria a través del acceso universal a los servicios de salud así como medicamentos gratuitos para la población que no tiene seguridad social.

“Esto tiene el propósito central de disminuir las inequidades en materia sanitaria, mediante el acceso universal a los servicios de salud y medicamentos gratuitos para toda la población sin seguridad social. Se puso ya en operación el Modelo de Salud para el Bienestar, que comprendió la creación de equipos de salud en el primer nivel de atención. Se han realizado talleres de inducción en las 32 entidades federativas y el reclutamiento de poco más de 6,000 promotores de salud”, dijo.

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, entregado el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, el gobierno federal incrementó casi 10 veces el presupuesto al Insabi -que sustituyó al Seguro Popular-, en dos programas clave ligados a la gratuidad.

El programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos que opera el INSABI tuvo un incremento de 990%, en términos reales, con respecto a lo que se le aprobó en el presupuesto de 2020.

Si los diputados no hacen alguna modificación cuando discutan y voten el presupuesto, este programa tendrá un monto de 74 mil 766 millones 713 mil 112 pesos, mientras que para este año, los diputados aprobaron 6 mil 634 millones de pesos.

Otro programa clave con un incremento considerable es el de Atención a la Salud, que en este Presupuesto de Egresos 2021 tiene un monto de 44 mil 779 millones 058 mil 663 pesos, mientras que para este año se le aprobó un total de 23 mil 294 millones 800 mil pesos, lo que representa un incremento de 86% en términos reales.

