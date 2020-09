Por COVID-19, instalación de ferias no está autorizada en la CDMX: Claudia Sheinbaum

Foto: Usuario de Twitter

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que por ahora, la instalación de ferias no está autorizada, ya que la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico naranja.

La mandataria expuso lo anterior tras ser cuestionada sobre el funcionamiento de al menos diez ferias en diversas colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero en lo que va de toda la contingencia. Cabe mencionar que esta demarcación ocupa el segundo lugar en la capital de casos acumulados y defunciones por COVID-19, con 14,222 y 1,560, respectivamente.

La funcionaria dijo que lo que sucede en la Gustavo A. Madero podría ser “alguna confusión”.

“Vamos a hablar con el alcalde para informarle que todavía no hay permiso para que él pueda actuar en consecuencia y hablar con las personas”, mencionó.

Foto: Tw/@ElPerroFSLN

Durante la conferencia de prensa de hoy, Sheinbaum Pardo indicó que no utilizarán a los policías para retirar al comercio, pero hablará con el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, para conocer el motivo por el que otorgaron dichos permisos.

Asimismo, dio a conocer que en colonias donde se ha detectado la mayor propagación de COVID-19 ya instalaron una mesa de diálogo para apoyar a las 1,000 familias que viven de dicha actividad y evitar que se instalen.

“En muchos de estos casos donde aún cuando no tienen permiso se instalan no queremos llegar con la policía a quitarlos, sino realmente llegar y platicar con ellos, ver qué apoyos necesitan en particular en Gustavo A. Madero este tema es muy importante, entonces hemos estado colaborando con el alcalde, como siempre balanceamos el tema de los ingresos económicos para las familias y al mismo tiempo la protección sanitaria, entonces tenemos una mesa de trabajo para ver cómo atendemos el tema de las ferias”, señaló.

Por su parte, el alcalde de la GAM, Francisco Chíguil Figueroa, llamó a que la Secretaría de Salud federal que establece las actividades que se deben realizar de acuerdo con el color del semáforo epidemiológico considere a las ferias y “trabajen con las medidas sanitarias correspondientes” porque “las autoridades tienen un sueldo garantizado pero los ferieros no”

Foto: Tw/@JaimeCastroSoto

“Nosotros no hemos permitido, la gente también tiene derecho a trabajar y a tener ingresos, y dentro de las medidas sanitarias también se deben de contemplar a estos grupos que han quedado excluidos de su atención y nosotros hemos platicado con ellos, los hemos convencido (...) y hemos dado un apoyo”, explicó.

Locatarios del Centro Histórico agonizan tras una vida abiertos

El Centro Histórico de la capital mexicana cerró sus puertas durante casi 6 meses, por primera vez en su historia. Como resultado, los locatarios están al borde de la quiebra y del cierre definitivo de negocios que tienen hasta un siglo de historia sin que exista un apoyo claro por parte de las autoridades mexicanas.

Los locatarios han comenzado a organizarse en grupos, uno de ellos representado por Yazmín Lozano, para exigir que sean escuchados y buscar alternativas que les permitan sobrevivir y no se conviertan en desplazados comerciales del Centro Histórico.

A pesar de que, según los comerciantes, se calcula que existen más de 1,000 locales afectados y unos 300 ya en situación de quiebra, debido a la carga que ha representado el pago de las rentas y los costos de operación, con un cierre total que ha disminuido a cero las entradas, la oficina de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sólo les otorgó una cita para recibirlos, hasta octubre, aunque la solicitaron en una carta hace casi dos meses.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Coronavirus en CDMX: locatarios del Centro Histórico agonizan tras una vida abiertos

Mapa del coronavirus en México 27 de septiembre: con una tendencia a la baja en contagios y muertes en el país, CDMX con más casos activos