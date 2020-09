Estados no gastan el dinero en publicidad: la crítica de Alfaro al recorte presupuestal de AMLO

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez pide que se amplíe el presupuesto (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador que él y otros gobernadores están solicitando que se amplíe el presupuesto no para comprar más publicidad, sino para seguir dando mantenimiento a las entidades.

Esta tarde en una entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula el mandatario señaló que tanto su exigencia como la de los otros miembros de la Alianza Federalista es genuina para que se aumente el Presupuesto de Egresos, ya que no lo solicitan para comprar lujos, sino para cubrir sus faltantes.

Esto luego de que el tabasqueño dijera en su conferencia matutina en Palacio Nacional a los gobernadores estatales que encontraran una forma de ahorrar, que no hicieran derroches ni gastos superfluos como publicidad.

Dijo que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera tiene la indicación de no hacer distinción de partidos, simpatías, acercamientos u oposición y que entregue en tiempo y forma los recursos destinados a cada uno.

AMLO dijo a los gobernadores que hay formas de ahorrar (Foto: Presidencia de México)

“Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos. Nada más les preguntaría: ¿Cuánto se destina a publicidad en los estados? Hay muchas formas de ahorrar”, dijo el presidente.

Recordó que el dinero destinado a los gobiernos estatales está libre de las obras federales. De tal modo, programas como pensión para los adultos mayores, becas para niñas y niños con discapacidad, becas para estudiantes de familias de escasos recursos, entre otros, no dependen de recursos estatales.

“Hay una Ley de Coordinación Fiscal que se cumple cabalmente. Si esto se quiere utilizar con propósitos políticos electorales, ese es otro asunto; y también están en su derecho de hacerlo, es legítimo, pero cada vez que planteen este tipo de demandas y culpen al gobierno federal o al presidente, pues voy a estar informándole al pueblo”, dijo López Obrador.

Además dijo que en su administración no hay “moches” del presupuesto como “antes” para ayudar a los gobernadores o un partido.

El gobernador, Enrique Alfaro, dijo que se necesita dinero para los sectores de salud y educación (Foto: Twitter/saludjalisco)

“El presupuesto de cultura para estados, municipios y para infraestructura deportiva se lo entregaban a los legisladores, y los legisladores negociaban con gobernadores y con presidentes municipales. Entregaban ese presupuesto a cambio de moches, de sobornos”, acusó el presidente, señalando que ahora el dinero se entrega directamente a la población.

Tras ello, Enrique Alfaro dijo que le parecía lamentable la respuesta del ejecutivo federal y reiteró que la solicitud de más recursos están lejanas a lo señalado.

“Lamentable la forma de contestar cosas que no estamos planteando. Por supuesto que nos alcanza, lo que le decimos al Gobierno de la República es que el año que viene, nos reducen 5.5 nuestro presupuesto”, dijo el mandatario jaliscience,

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, forma parte de la Alianza Federalista (Foto: EFE /Francisco Guasco)

“ No pedimos dinero para publicidad, pedimos dinero para mantenimiento . Queremos hacer una revisión a fondo, pedimos que no se nos quiten recursos para funciones básicas [...] pedimos que se encuentre un mecanismo que pueda compensar, queremos cumplir con nuestras funciones. Esperaría que el Presidente tuviera una actitud mucho más constructiva”, apuntó.

Finalmente mencionó que el día de ayer los 10 mandatarios estatales que integran la Alianza Federalista se reunieron en la Ciudad de México para fijar su posición sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Dijo que su deseo es que se asigne más dinero para destinarlo a los sistemas de salud, educación y seguridad, principalmente, asimismo, expresó que en los próximos días se reunirá la Alianza con Arturo Herrera para dialogar.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ultraderecha, moderados, provida: radiografía política de los principales opositores a López Obrador

Regreso a clases presenciales: en qué consiste el protocolo que presentó Jalisco

Alianza Federalista presentará ante Hacienda propuesta de ajuste al presupuesto 2021