Líder de FRENAA acusó represión en plantón para pedir renuncia de AMLO

Gilberto Lozano, “Nadie aguanta 24 horas en una tienda de campaña a ver cabrón, mete a tu mamá" (Video: Twitter / @C21Noticias)

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), comparó al jefe del ejecutivo federal con Otto Pérez, Hosni Mubarak, Evo Morales y la Unión Soviética, “no se van hasta que se van” , refirió.

Durante su plantón en la plancha del Zócalo Capitalino, el empresario de Nuevo León dedicó unas palabras a medios de comunicación, quienes lo cuestionaron respecto al espíritu de su movimiento y el método que están utilizando, pues en distintas imágenes que circulan en redes sociales, cibernautas evidenciaron que las casas de campaña, que estaban instaladas en la avenida Juárez, estaban vacías.

Ante este pronunciamiento, la voz más visible de FRENAAA expresó que nadie puede estar tanto tiempo dentro de una casa de campaña, pues existen ciertas necesidades sujetas a la condición humana que no se pueden realizar ahí. También aprovechó el espacio para señalar supuestos actos de represión del gobierno local, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues de acuerdo con un sondeo realizado en el primer cuadro de la ciudad, encontraron más de 5,000 elementos del cuerpo de granaderos.

La manifestación de FRENAAA inició el 19 de septiembre (Foto: Twitter / @OficialFrenaaa)

“La invito a dormir conmigo hoy en la noche, dígale. Mire, no sean estúpidos, nadie aguanta 24 horas dentro de una tienda de campaña. Tienes que salir a miar, tienes que salir al baño, tienes que tener tus necesidades. Eso de que encuentren ‘ay, está sola la tienda de campaña’. A ver, mete a tu mamá, cabrón, 24 horas. Es gente estúpida. El nivel de IQ es muy pequeño y lo vimos con la señora (Claudia Sheinbaum) diciendo ‘ya se acabaron los granaderos’, ¡Ah, cabrón, si yo conté 5,300! Esa señora no terminó ni primaria, ¡No entiendo como no ha renunciado! ¡No lo entiendo! De veras, por mis amigos de la Ciudad de México, me da pena que es la peor mandataria de todos los estados del país ¡La peor!”, expresó este miércoles 23 de septiembre enfrente de Palacio Nacional.

Después de expresar eso, uno de los reporteros le dijo que López Obrador no da signos de que renuncie y que en todo caso qué haría, a lo que Lozano contestó que los mismo decían de otros líderes nacionales que renunciaron.

Así decía Otto Pérez, así decía Mubarak, así decía Evo Morales, Así decía la Unión Soviética, así decían todos. No se van hasta que se van

Miembros de FRENAAA llegaron al Zócalo de la CDMX el 23 de septiembre (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Otto Pérez, ex presidente de Guatemala, se vio obligado a renunciar a su cargo en 2015 después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público giraran una orden de aprehensión contra él por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

A este caso se le conoce en el país centroamericano como “La Línea”, el cual, de acuerdo con Guatevision, involucró a altos funcionarios, incluidos el presidente, en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese país. Actualmente, Pérez Molina está en prisión sin sentencia y el caso sigue abierto.

Hosni Mubarak, quien fuera presidente de Egipto por casi 30 años (14 de octubre de 1981-11 de febrero de 2011), también presentó su renuncia al cargo tras una serie de protestas multitudinarias en su contra. El 2 de junio de 2012, poco más de un año después de dimitir, fue condenado a cadena perpetua por la represión de las protestas durante la Primavera Árabe, en la que, de acuerdo con Eldiario.es, murieron entre 239 y 800 personas; sin embargo, tras una apelación en 2014, Mubarak fue absuelto por la muerte de los manifestantes y además fue declarado inocente de corrupción y enriquecimiento ilícito.

