Congreso de la CDMX erró un pago por 1.3 millones que terminó en empresa fantasma (Foto: Tiwtter@Congreso_CdMex)

El Congreso de la Ciudad de México enfrentaría una demanda luego de haber errado un pago millonario que no llegó a las manos de la empresa correcta, presupuesto que ahora parece difícil de recuperar.

El tesorero Armando López Fernández habría cometido un error al pagar la cantidad de un millón 370 mil 980.80 pesos a una empresa que no estuvo involucrada con la compra de 550 cartuchos de tóner, de acuerdo con el diario El Universal.

A través del medio de comunicación mexicano se informó, además, que la víctima, Flor de María Adame y Vives, estaría en proceso de demandar a los legisladores locales por el agravio, pues le han dicho que le pagarán hasta que sea devuelto el dinero que se entregó por error.

Pero el dinero ni la empresa Grupo 85, S.A de C.V, donde se habría adquirido el mismo pedido desde el Congreso, pero en 2019, han podido ser localizados, pues informaron que ambas supuestamente “desaparecieron” sin ofrecer una explicación.

En respuesta, indicó el reportero Héctor cruz, la Dirección Jurídica del Congreso inició con la demanda penal y civil en contra de Grupo 85, S.A de C.V por la recepción del dinero sin dar aviso a las autoridades correspondientes. Los señalan de cometer un posible fraude.

Los datos revelados por El Universal indican que la compra se realizó a través de una adjudicación directa. La empresaria habría vendido 485,620 más barato el encargo que un año antes fue comprado por un total de un millón 856 mil 620 pesos.

En su página oficial, Grupo 85 se define a sí mismo como “una empresa con más de una década de experiencia en la comercialización y creación de soluciones integrales, enfocada a proveer el servicio de impresión y consumibles”.

Los productos que ofrecen van desde tóner o tintas, kits de mantenimiento unidades de imagen, hasta impresoras, multifuncionales, plotters, equipo de cómputo, partes y refacciones, además de servicios administrados en impresión y cómputo, así como renta de equipos del mismo giro.

Ahora podrían enfrentar una demanda, pues se han negado a pagar hasta que el presupuesto sea recuperado (Foto: Archivo)

Los escándalos de corrupción en las instituciones mexicanas están a la orden del día, pues el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) también está en la mira luego de la renuncia de su ahora ex director Jaime Cárdenas.

En la institución emblemática de la Cuarta Transformación creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la promesa de “acabar con la corrupción y el saqueo de los gobiernos anteriores”, continúa en aumento tal práctica delictiva.

A través de una carta de renuncia, el ex funcionario público asegura que encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas–".

Además, señaló el presunto robo por parte del personal del Instituto de piezas muy valiosas hechas de oro, diamantes, esmeraldas, rubí y zafiro de piezas que serían subastadas más adelante, de acuerdo con el noticiario En Punto, dirigido por la periodista Denisse Maerker.

La periodista Fátima Monterosa señaló que hubo 22 piezas con gemas que fueron “mutiladas”. Entre ellas se encontraban aretes, brazaletes, collares, y otras cosas que habrían saqueado quienes tenían la función de resguardarlas.

