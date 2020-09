Mantener lo necesario y quitar lo superfluo: austeridad republicana como una constante desde que AMLO era jefe de gobierno

A lo largo de 20 años, López Obrador ha emitido un discurso de austeridad en el gobierno (Video: Twitter@MemoVillarreal)

Uno de los ejes primordiales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la austeridad republicana. En sus más de 21 meses al frente del país, el mandatario ha implementado medidas enfocadas en reducir al mínimo los gastos de la administración que encabeza.

En este sentido, los recortes a los sueldos de funcionarios, a dependencias federales, a proyectos y programas sociales, han sido una constante en su gestión.

Sin embargo, dicha forma de gobierno no es una idea reciente, pues cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2006), López Obrador tenía un plan similar al que ha implementando ahora que está al frente de la administración federal.

Para López Obrador, evitar gastos superfluos y únicamente conservar lo necesario es la mejor forma de contribuir al bienestar social (Foto: Cuartoscuro)

Una entrevista realizada por Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva durante su periodo como mandatario de la capital del país, deja ver que sus convicciones no distan de las que actualmente profesa. Para Andrés Manuel, evitar la corrupción y reducir los gastos públicos es la mejor forma de liberar fondos y contribuir al bienestar población.

“Lo estamos constatando; el no permitir la corrupción, el evitar la corrupción, el no gastar de manera excesiva, el que no haya privilegios en el gobierno permite liberar recursos para hacer obra pública y para el desarrollo social” , destacó el entonces jefe de gobierno de la capital del país.

Luego de tres años como mandatario capitalino, López Obrador fue cuestionado por los periodistas sobre su política de austeridad. Durante la conversación, éste señaló que no se trata de dejar sin servicios básicos a la entidad, sino de evitar gastos “superfluos” y únicamente mantener lo necesario.

La austeridad no significa quitar lo fundamental, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad, se puede mantener lo necesario y al mismo tiempo quitar lo superfluo, es decir, lo que no es básico. Qué es lo que no es básico, sobre todo en una circunstancia de crisis, en la ciudad y en el país

De acuerdo con López Obrador, durante los tres primeros años de su gestión al frente de la Metrópoli, se logró ahorrar 9,000 millones de pesos (Foto: Cuartoscuro)

Con esto se refiere principalmente a recortes a sueldos de funcionarios, pues de acuerdo con el entonces jefe de gobierno, sus salarios se encontraban dentro de los más altos del mundo. Agregó que, pese a esas altas remuneraciones, los trabajadores del estado reciben otros beneficios adicionales.

Hay sueldos muy altos, los sueldos de los funcionarios federales son de los más altos del mundo, entonces no se puede estar planteando que no hay dinero y de que hay que cobrar IVA en medicamentos y alimentos y, por otro lado, estar cobrando sueldos muy altos, pero, además, manteniendo prestaciones, bonos viajes

Durante dicha entrevista, López Obrador resaltó que durante los tres primeros años de su gestión al frente de la Metrópoli, se había logrado ahorrar 9,000 millones de pesos.

En su segundo informe de gobierno, el presidente de la República señaló que en el peor momento, México cuenta con el mejor gobierno (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

El presidente de México ha reiterado su compromiso con las medidas de austeridad. Como parte de su segundo informe de gobierno, el titular del ejecutivo federal aseguró que los ahorros de su administración ascienden 560 millones de pesos.

La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos

Este señalamiento cobra relevancia en el actual contexto. La crisis económica causada por la enfermedad de coronavirus han causado que muchas personas pierdan sus empleos. El mandatario aseguró que su gobierno está enfrentado debidamente dicha coyuntura a través de la transferencia directa de recursos a grupos vulnerables.

“No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno”, celebró López Obrador.

