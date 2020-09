El demoledor análisis de Ricardo Raphael: López Obrador ha rechazado generar certidumbre económica

(Foto: Cortesía Presidencia)

El modelo económico al cual le está apostando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en medio de a recesión que se vive a nivel mundial, producto de la pandemia del COVID-19, ha sido constantemente criticado e incluso ha generado advertencias de especialistas en la materia y analistas, que lo consideran un método equivocado.

La última de estas advertencia fue publicada por la sección en español del diario The Washington Post, bajo el título “AMLO y su economía moral de la incertidumbre”.

En ese texto, el analista y académico Ricardo Raphael alerta de que el presidente está usando al país para probar sus teorías económicas, sin ni siquiera ser economista –destacó–. Y entonces explica que su método parte de cinco principios (según el libro del mandatario llamado Hacia una economía moral):

-“Por el bien de todos, primero los pobres”

-La lucha frontal contra la corrupción

-Austeridad drástica sobre el gasto público

-Inversión en grandes obras de infraestructura financiadas con recursos fiscales

-Garantizar la soberanía energética a partir de fuentes fósiles

“Estos cinco principios podrían ser defendibles desde el plano moral, pero no responden a criterios de naturaleza económica. No hay precedente en la historia que permita suponer la salida a una recesión como la actual únicamente a partir de apoyos masivos a la población más necesitada; el combate indiscriminado a todo aquello que huela, parezca o se perciba como un acto de corrupción; el recorte excesivo del gasto público; el financiamiento de obra pública con recursos de un gobierno que no cuenta con recursos; y la exclusión de la inversión privada por razones políticas”, señala el también periodista.

Y entonces recuerda que la economía no es un “invento neoliberal” -adjetivo usualmente utilizado por el presidente para describir a sus adversarios– si no que precisamente es una ciencia, un conjunto de conocimientos con más de 2,000 años de existencia. Agrega además que el respeto de la economía como tal es ahora mismo una herramienta fundamental para gobernar un país como México.

Foto: Presidencia de México.

“El desprecio de AMLO por esta ciencia resulta su más grave error. Así como no es la primera vez que el mundo experimenta una pandemia, tampoco es la primera vez que su economía se ve arrasada por una recesión económica. Acaso la talla de esta crisis sea más grande en comparación con las anteriores. Sin embargo, el entendimiento científico del fenómeno permite atacar los orígenes y limitar las consecuencias de la recesión”, advierte Raphael.

Enseguida alerta que, con todo esto, el presidente ha pasado del principal criterio derivado de la economía contemporánea: proporcionar certidumbre.

“No solo los grandes millonarios son adversos a la incertidumbre, cualquier ser humano —incluido el más pobre entre los pobres— calcula lo que hará con su tiempo, su trabajo y sus monedas a partir de las certezas que percibe en el horizonte”.

Ricardo Raphael también explica que el principal problema el modelo del presidente es que desprecia esta condición y con eso provoca una gran desconfianza en lo que se espera del futuro inmediato .

Y pone de ejemplo, el principio de primero los pobres, indicando que ni siquiera en ese tema, que se supone es prioridad, se garantiza una estabilidad económica, indicando que para empezar los datos de las personas beneficiarias de programas sociales no son públicos y los que lo han sido evidencian deficiencias en la entrega de los recursos.

Bienestar Benito Juárez (Foto: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez)

Sobre la lucha contra la corrupción, apunta que, aunque en teoría es un principio moral defendible, al manera en la que se lleva a cabo hace más daño que el bien que pretenden, algo que ilustra con las constantes denuncias públicas que el mandatario hace en sus conferencias matutinas, que no han desembocado en verdaderas causas penales y sí generan un ambiente de desconfianza, que solo termina afectando a la certidumbre económica.

Misma consecuencia observa el analista en la austeridad drástica que caracteriza a la 4T. “Ciertamente era indispensable racionalizar el gasto público y reducir los márgenes para el dispendio y la ostentación de la administración pública. Sin embargo, en vez de operar a partir de un diagnóstico acucioso sobre los excesos y las actividades presupuestalmente castigadas durante el periodo neoliberal, la presidencia ordenó recortes indiscriminados que terminaron por inmovilizar a su gobierno”, explica el académico.

También señala el plan de infraestructura que el actual gobierno está llevando a cabo, como una razón más para no coincidir en el orden de las inversiones públicas y privadas que tanta falta hacen al país en estos momentos.

TREN MAYA (ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO/ TWITTER)

“Esto es así porque el presidente amaga todos los días con cambiar las reglas del juego, y muchas de esas veces cumple con sus amenazas. El ejemplo más evidente lo sufre el sector energético”, añadió.

Y por el lado de la “promoción de energías fósiles”, a las que el académico hizo referencia en un inicio, recrimina que el presidente se oponga a las energías renovables, mismas que indica, no solo convendrían al bienestar del planeta sino para abaratar costos de producción.

“El modelo económico del presidente López Obrador no es económico y, aunque sus componentes puedan tener argumentos morales, no es tampoco moral que un gobierno experimente teorías sin precedente en una circunstancia tan grave como lo es esta tremenda recesión global”, concluye Ricardo Raphael.





