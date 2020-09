“Si cerraba los ojos iba a morir”: tras 6 disparos Kimberly logró sobrevivir; acusó a su ex pareja

Kimberly “N” de 29 años fue baleada con seis disparos, dos de ellos se alojaron en su cabeza, sin embargo todo el tiempo estuvo consciente y logró sobrevivir, temía que si cerraba los ojos moriría.

La mujer, madre de dos hijos fue atacada al salir de su casa, en la alcaldía Iztacalco.

Tras el ataque y aún consciente, dijo a los policías que acudieron a auxiliarla que el culpable del ataque había sido su ex pareja, un hombre llamado Leonel, quien presuntamente sería nieto del ex presidente Luis Echeverría.

Kimberly solicitó un taxi en la colonia Agrícola Pantitlán para dirigirse a un spa, un hombre se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones.

“En todo momento yo estuve lúcida, nunca perdí el conocimiento, porque yo pensaba que si perdía el conocimiento, si dejaba de estar lúcida, me iba a morir”, recordó Kimberly.

La joven recibió seis balazos, los más graves fueron la cabeza, rostro y pecho. Tras el ataque, Kimberly dijo a los policías que acudieron a auxiliarla que su ex pareja, la había mandado a matar, ya que conocía a la perfección su rutina.

“Fue el cumpleaños de mi hijo y fui a dejarle su regalo. Me dice: Platícame qué vas hacer. Tengo una cita en el spa a las 8 de la mañana y me dice: ¿Ahí dónde siempre vas? Él sabe exactamente a qué hora yo tengo que salir de mi casa. Yo le dije que no quería nada con él”, recordó Kimberly.

Por su parte, Isidro García, actual pareja de Kimberly, explicó a Noticieros Televisa que:

“Días antes, Kimberly me habló tuvo una junta con él respecto al niño; él la golpeó yo fui por ella, porque me habló asustada y me dijo que él la había lastimado”.

Desde el pasado miércoles, las autoridades capitalinas le brindaron a Kimberly custodia policial ya que investigan el caso como tentativa de feminicidio.

“No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida, estaba hablando con los policías, estaba hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, hablar porque yo no quería morirme”, narró Kimberly, víctima de tentativa de feminicidio.

Erika, madre de una niña que fue violada, reacciona frente al edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Ciudad de México, tomado por activistas que exigen justicia para víctimas de violencia y feminicidio. Ciudad de México, 6 de septiembre de 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Mataron 10 mujeres al día (2,240) en lo que va de 2020

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que 2,240 mujeres fueron asesinadas, durante los primeros siete meses del año, en México: la cantidad representa un aumento de 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2019.

Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1) es el documento publicado este martes 25 de agosto por el Gobierno de México, en el cual se detalla que la cifra de víctimas se desglosa en 1,674 casos de homicidios dolosos y 566 feminicidios.

De enero a julio del año pasado la cifra fue de 2,171 asesinatos, por lo cual el incremento para el 2020 fue de 3.1 puntos porcentuales o 69 casos más, todo a pesar de los meses por confinamiento ante la pandemia por COVID-19.

Sobre los 566 feminicidios registrados durante este año, la entidad federativa con más casos fue el Estado de México: ubicado en primer lugar, entre enero y julio, se contabilizaron 80 víctimas.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2019.- Familiares de víctimas de feminicidio y mujeres de diversos colectivos se reunieron frente a Palacio de Gobierno e instalaron el performance “Zapatos Rojos”, los zapatos representan a las mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México, este es un proyecto de arte creado por Elina Chauvet y es la primera vez que se realiza en la capital mexiquense, pidiendo justicia y alto a la violencia de género. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

En segundo lugar se encuentra Veracruz con 52 feminicidios, y le siguen la Ciudad de México con 41 casos, Nuevo León con 39, Puebla con 38, Jalisco con 33, Morelos con 25, Oaxaca y Baja California con 21 casos cada uno, y San Luis Potosí y Chihuahua con 20 cada uno.

En relación con los feminicidios cometidos en municipios, el informe del SESNSP señaló que, durante los primeros siete meses del 2020, Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Tijuana, en Baja California, se ubicaron en el primer lugar con 14 casos cada uno.

Culiacán, en Sinaloa, con 10 feminicidios, se registró en segundo lugar; Monterrey, Nuevo León, y San Luis Potosí, capital del estado, con nueve casos cada uno; Iztapalapa, con ocho, y Tlalpan, con siete casos, ambos en la Ciudad de México. También fueron siete casos los cometidos en Ecatepec, Estado de México.

El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se presenta los días 25 de cada mes: en el de agosto se detalló que de los 1,674 homicidios dolosos en todo México, la entidad con más casos entre enero y julio es Guanajuato con 276.

Después le sigue el Estado de México con 153 asesinatos, Chihuahua con 152, Baja California con 142, Michoacán con 137, Jalisco con 116, Guerrero con 82; la Ciudad de México, Veracruz, y Zacatecas con 59 homicidios cada una.

Las 2,240 muertes de mujeres, en estos siete meses, representa un promedio diario de 10.5 casos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Conmoción en Baja California: el violento asesinato de Danna Reyes no fue tipificado como feminicidio

“Si mañana soy yo, quiero ser la última”: escribió Michelle de 19 años, ahora fue encontrada asesinada en Puebla

Estado de México: existe un detenido por el feminicidio de Diana Velázquez