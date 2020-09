Denunciaron a López Obrador por homicidio: lo acusaron de la muerte de un niño con cáncer

Foto: Presidencia de México.

Los padres de Evan Omar Polina, quien falleció a los dos años de edad a causa del cáncer que padecía, denunciaron por homicidio al presidente Andrés Manuel López Obrador, al director del IMSS, Zoé Robledo, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La denuncia expone que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les negó las quimioterapias para Evan Omar.

La representante legal de la familia, Andrea Rocha Ramírez, señaló que “el pequeño Evan se atendía en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS (ubicada en Monterrey, Nuevo León). El día 26 de mayo de 2019, es diagnosticado con cáncer, a partir de ahí sus padres decidieron llevarlo a la clínica para que iniciara su tratamiento, pero muchas veces le negaban las quimioterapias como vincristina y metra” y eso fue deteriorando su tratamiento, señaló.

“En una ocasión, Evan tuvo una recaída, lo que ocasionó una metástasis y, pues, lamentablemente el 16 de diciembre del año 2019 el pequeño perdió la vida, y el día de hoy está aquí su mamá para presentar la denuncia del presidente”, indicó la abogada.

Denuncian por homicidio a AMLO. Lo acusan de la muerte de un niño que padecía cáncer (Foto: especial)

Rocha Ramírez detalló que la culpa del deceso del infante fue la falta de medicamentos para el neuroblastoma fase 4 que padecía.

“Queremos que esta situación de la falta de medicamentos en el sistema de salud pública de México se judicialice a fin de evitar más decesos de nuestros niños por negligencia de estas autoridades”, destacó.

La abogada aseguró que buscan “que se prive de la libertad a quien tenga que caer por la irresponsabilidad y muerte (por cáncer) de tantos niños” y que pedirán “la reparación del daño y una disculpa pública de las autoridades responsables”, aseguró.

Tras la denuncia, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que “en todo momento y en todos los casos”, la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 de Monterrey, Nuevo León, “otorgó la atención médica integral y oportuna a los pacientes pediátricos que lo necesitaron”.

“Desde que Evan fue diagnosticado con la enfermedad, se le proporcionaron los medicamentos y servicios médicos que requirió durante su tratamiento” y aseguró que como prueba de ello están los informes médicos de la jefa de Servicios de Pediatría en Nuevo León, la doctora Sayda Fuerte Olvera, señaló el IMSS.

La abogada detalló que la próxima semana interpondrán otra denuncia similar por el fallecimiento de otro niño a causa de la escasez de medicamentos en el sector salud.

Padres de familia aseguran que continúa el desabasto de los medicamentos para el tratamiento del cáncer. (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

El pasado 6 de julio, la Oficial Mayor de la Hacienda, Raquel Buenrostro, recibió a una comisión de padres de familia a quienes aseguró que tienen comprados los medicamentos pero que existe un problema de distribución.

Uno de los padres de familia que asistió a la reunión, Israel Rivas, aseguró a la agencia EFE que la situación sigue igual, entrampada, y los niños siguen sin medicamentos.

Dijo que les aseguraron que a nivel internacional existe un desabastecimiento de medicamentos oncológicos y es esa la razón por la que algunos de los fármacos no han llegado al país. “Pero esto es mentira”, expresó.

Aceptó que la adquisición de medicamentos oncológicos no es fácil, sin embargo, pidió que las autoridades acepten que no han podido encontrar una solución “que nos digan (que no hacen las compras) porque no sabían hacerlas y ver para adelante y buscar soluciones”.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2018.

