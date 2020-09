“Dejarla ahí era una irresponsabilidad”: AMLO dijo que invirtieron 500 mdd para arreglar Agro Nitrogenados

Foto de archivo. Trabajadores de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de la empresa, en Monclova, en el estado Coahuila, México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

En la conferencia matutina del lunes, el presidente López Obrador describió la situación presente de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados. Dijo que, después de dos contratos de compraventa entre el gobierno federal y la empresa Altos Hornos de México, Petróleos Mexicanos sigue en posesión de la planta de fertilizantes.

Como la administración federal no ha logrado cerrar un trato para venderla de nuevo, Pemex Fertilizantes decidió que comenzaría a usarla para producir abonos que sirvan a los productores agrícolas nacionales. Sin embargo, el presidente aclaró que, por el momento, el gobierno no tiene suficiente combustible como para echar a andar la planta."Tenemos problemas problemas porque no tenemos gas", explicó.

La compra de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México en 2014, cuando Emilio Lozoya estuvo al frente de Pemex, tuvo un sobrevalor de 200 millones de dólares. En el momento de la transacción, la planta y el grupo al que pertenece, Fertinol, llevaban 14 años sin operar. De acuerdo con López Obrador, la inversión para arreglar la planta chatarra fue de otros 500 millones de dólares.

Al final, entre el precio de la planta, el sobreprecio y los costos de reparación, el gobierno mexicano gastó mil millones de dólares en el negocio de Pemex Fertilizantes. Andrés Manuel reconoció que su administración tenía tres opciones para manejar esa planta, dejarla inactiva, arreglarla y usarla, o venderla. Dijo de la primera opción que era “una irresponsabilidad”, por lo que decidieron invertir en la segunda.

Sobre la posibilidad de vender la fábrica, el presidente recordó que, en julio, el empresario, dueño de Villacero ofreció cubrir el sobreprecio de la planta. Julio Villarreal presentó una propuesta para comprar Agro Nitrogenados, pero no han cerrado un trato, dijo.

En agosto, el presidente también adelantó que existía la posibilidad de que Altos Hornos de México devolviera el monto equivalente al sobreprecio pagado por México en 2014. La empresa desmintió esa afirmación de inmediato.

Este lunes, López Obrador dijo que, si Altos Hornos de México no accedía a reparar el daño de 200 millones de dólares, el gobierno seguiría con la suspensión comercial que le puso a la empresa. El 14 de septiembre, también reconoció que Alonso Alcira, director de AHMSA había presentado una denuncia por persecución política en su contra.

Esta estuvo motivada porque, en mayo, Alcira fue arrestado en Mallorca, España y, en agosto, el mismo empresario recibió un amparo para la orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero. El argumento del gobierno federal está basado en la relación que los directivos de la empresa lagunera tienen con la constructora brasileña Odebrecht y en la influencia que ésta tuvo en el negocio de venta de Fertinol y Agro Nitrogenados en 2014.

