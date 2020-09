Ssa confirmó que México no pedirá financiación internacional para la vacuna anticovid-19 de Covax, se pagará con fondos propios

Ssa confirmó que México no pedirá financiación internaciona para la vacuna anticovid-19, se pagará con fondos propios (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Las autoridades de salud y epidemiológicas en México ya se preparan para dar una primera propuesta formal entorno a la adquisición de una vacuna anticovid-19 a través de la iniciativa Covax, donde acumulan un gran catálogo de prestigiosos estudios o pruebas que podrían derivar en una cura a la enfermedad que tiene en jaque a la mayor parte de los países en el mundo.

De acuerdo con el doctor José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, la primera etapa ya fue superada con éxito, por lo que el periodo para hacer formal las intenciones del país por adquirir una de dichas vacunas vence este 18 de septiembre de 2020, pero ya está todo listo para enviar un primer compromiso sobre la cantidad y el modelo que se utilizará para la adquisición.

“Una primera fecha venció el pasado 31 de agosto, fue la declaratoria de intención de participar en la iniciativa y que por lo tanto el país estaría integrando una propuesta formal en relación a la cantidad y el modelo por el cual adquiriría la vacuna, ésta precisamente debe ser enviada el día de mañana”, informó Alomía Zegarra.

Por otra parte, indicó que la siguiente fecha, el 29 de septiembre, no tiene gran relevancia para México, pues la iniciativa Covax definirá otros componentes; sin embargo, el 9 de octubre es el día en que las autoridades nacionales deberán transferir e incluso liquidar el gasto al que se habrían comprometido.

El 9 de octubre es el día en que las autoridades nacionales deberán transferir e incluso liquidar el gasto al que se habrían comprometido (Foto: Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) / Folleto a través de REUTERS)

Al respecto, aseguró que México no forma parte de los países que necesitarán o pedirán una extensión para cubrir el monto final, pues no requerirán financiación internacional y todo se pagará con fondos propios.

“México no forma parte de los países que han solicitado una extensión, recordemos que hay dentro de la iniciativa dos grupos de países. (Primero) aquellos que van a autofinanciar su vacuna, es decir que vamos a pagar, México forma parte de este grupo, por la vacuna con fondos propios del país; México ha estado haciendo toda la provisión para poder salir con esta solicitud y en su momento compra de lo que se requiera o de lo que permita la iniciativa Covax para cada uno de los países”, informó.

Además, reveló que hasta el momento no está claro la vacuna que México adquirirá entre los diferentes tipos, “dado que todavía no hay ninguna vacuna que haya entrado a fase de producción y no se tiene una expectativa de la cantidad de dosis que estará disponible ni mucho menos la fecha”.

Por último, informó que los equipos tanto técnicos como las áreas administrativas están por definir el monto que México se comprometerá a invertir en la vacuna y, posiblemente, para la siguiente semana podría estar disponible la información para divulgarse.

Hasta el momento no está claro la vacuna que México adquirirá entre los diferentes tipos, “dado que todavía no hay ninguna vacuna que haya entrado a fase de producción”, reveló Alomía Zegarra (Foto: The Russian Direct Investment Fund (RDIF) / Folleto a través de REUTERS)

Sin embargo, anunció en la conferencia de prensa del 12 de septiembre de 2020 que México podría establecer una compra de 25 millones de vacunas, lo que podría significar una misma cantidad de personas vacunas, sin importar las dosis necesarias.

“Uno de los principales requisitos que el país debe de tener, es asegurar una proporción específica para su población. En este caso, México está asegurando, a través de Covax, 25 millones de vacunas o mejor dicho, 25 millones de personas que podrán ser vacunadas, independientemente que el desarrollo de la vacuna diga que bastaría una dosis o bastarían dos dosis, estaríamos hablando de personas que podrían ser vacunadas”, informó ante la prensa.

