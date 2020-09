Todos Unidos Contra Lozoya: el grupo político-empresarial que haría frente a las denuncias del ex director de Pemex

Imagen de Archivo (EFE/José Méndez)

Políticos de todos los partidos, entre los que se encuentran ex presidentes, ex secretarios de Estado, ex subsecretarios, legisladores y ex legisladores, así como empresarios y directivos de la iniciativa privada; se habrían aliado en un frente común para enfrentar las declaraciones que ya haya hecho o pueda realizar el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

El periodista Carlos Loret de Mola, en su columna de El Universal, señaló que los integrantes de este grupo, que bien podría denominarse el TUCOL (Todos Unidos Contra Lozoya), no han sido necesariamente cercanos en el pasado. Incluso -aclara- muchos de ellos ni se conocían.

Pero ahora los une el enfrentar no sólo a quien fuera funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino también a lo que quieran hacer con el caso tanto la FGR, como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El periodista señala que, según le han revelado varios de los integrantes de este frente, los empresarios están aportando dinero para preparar una defensa legal y conocer los alcances de los contactos Lozoya-FGR

Por su parte, los políticos ya mueven sus influencias —incluso desde adentro del aparato de gobierno— para tratar de tener información sobre cuáles son los planes tanto de la defensa de Lozoya, como de la propia Fiscalía de la República.

PGR ocultó parte de la declaración que incriminaba a Peña Nieto en el caso Odebrecht

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. (Foto: EFE/Mario Guzmán)

En la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto existieron recursos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, así lo reveló el mismo Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía, quien en mayo de 2017 declaró ante funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República).

Pero de acuerdo con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la declaración fue ocultada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con lo que se eliminó la posibilidad de que el ex presidente mexicano fuera enjuiciado.

MCCI señala que quien fue titular de la Fepade del 2015 al 2017 y ahora está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, mencionó que si la declaración que hizo Marcelo Odebrecht hubiera llegado a la Fepade en el 2017, pudo existir la posibilidad de que el caso se llevara ante un juez federal, para su judicialización. Sin embargo, aseguró que “el delito que se cometió en la campaña de Enrique Peña ya está prescrito”.

La cifra que declararon los ex directivos de la empresa brasileña fue que la cantidad ascendió a 50 millones de pesos, mientras que Emilio Lozoya, director de Pemex dijo que fueron 100 millones de pesos.

El funcionario público solicitó a la PGR acceso al expediente del caso Odebrecht para sustentar la investigación del financiamiento ilícito en la campaña del priista y la información se la integraron incompleta porque no estaba la declaración de Marcelo o “no se nos permitió acceso”.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

Aunque Marcelo aseguró en su momento, que no conocía los montos que se entregaron, la información fue revelada por Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, y quien acusó al ex director de Pemex de recibir sobornos.

De Meneses Weyll dio a conocer en diciembre del 2016 la forma en la que convenció a Emilio Lozoya de aceptar sobornos en el 2012, lo cual declaró ante autoridades de Brasil.

Con el dinero de Odebrecht, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) repartió 66.2 millones de pesos para financiar su estructura electoral durante la campaña electoral del 2012, de acuerdo con lo que ellos justificaron. También, según las recientes declaraciones de Emilio Lozoya Austin.

En total fueron 100 millones de pesos los que Lozoya Austin habría repartido entre 10 asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña y la instrucción la recibió de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

MÁS DE ESTE TEMA:

“¿Engañaron a López Obrador?”: la editorial que cuestiona la veracidad de los dichos de Lozoya y su acuerdo con el gobierno

Las revelaciones de Lozoya: los sobornos para la campaña de Peña Nieto superaron los USD 4 millones

Si me citan, voy a declarar: Enrique Peña Nieto