Nos ha dado una publicada que no habríamos podido pagar: Felipe Calderón agradece a AMLO por “dar publicidad gratuita” a México Libre

Margarita Zavala presenta impugnación en el INE

El expresidente de México, Felipe Calderón, y su esposa Margarita Zavala acudieron hoy al Instituto Nacional Electoral (INE) a interponer una impugnación a la decisión que el organismo tomó en días anteriores de no dar registro de partido político oficial a su proyecto ‘México Libre’.

Ahí hicieron ambos una serie de declaraciones, entre las que el exmandatario hizo un reclamo al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, por lo que llamó ataques en su contra y en contra de su movimiento. Sin embargo, le agradeció por la publicidad que le da.

“Agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador porque con lo burdo del ataque a México Libre y mi persona, con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado las leyes atacando mis derechos y atropellando mis garantías y libertades, le ha dado a México Libre una publicada que no habríamos podido pagar con todo el financiamiento que reciben todos los partidos políticos ”, indicó Calderón Hinojosa.

(Foto: Twitter)

Calderón también insistió en que ellos “seguirán luchando”, pese a que se dice víctima de lo que consideró “una campaña de hostigamiento y persecución política desde el poder, desde Presidencia de la República, que invaden facultades de otros poderes, que opina indebidamente sobre competencia de otras instituciones del INE y el Tribunal”.

“Confiamos en el derecho y las instituciones, hemos construido esas instituciones, participamos en la transición democrática y no vamos a dejar que a México Libre y a millones de ciudadanos les atropellen sus derechos, a ningún mexicano que organiza en México libre vamos a permitir que atropellen sus derechos”, indicó.

Mientras que en redes sociales, la mañana de este domingo señaló: “Hoy presentamos la impugnación al acuerdo del @INEMexico que no niega el registro como partido político a @MexLibre_. Tenemos la razón y nos asiste el derecho”.

(Foto: Twitter)

Por su parte, Margarita Zavala, quien ha reiterado en distintas ocasiones que ‘México Libre’ es un proyecto que encabeza ella –y no su marido como, como el presidente López Obrador ha dado a entender– pronunció un discurso afuera del INE, ante varios seguidores que se encontraban ahí.

Entre otras cosas detalló por qué consideran que el fallo del INE había sido una injusticia, recalcando que cumplieron con todos y cada uno de los requisitos.

“Somos un camino para México, un camino de oposición si, y si nosotros sabemos y aceptamos que hoy quienes están en el gobierno lo están como consecuencia de haber ganado un proceso electoral, ellos deberían de aceptar que exista una oposición y no vamos a permitirles que pretendan que los millones de mexicanos y mexicanas que no están de acuerdo cómo están manejando el país, nos quedemos callados”, indicó Margarita Zavala.

(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

En su conferencia matutina del 10 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al ex mandatario Felipe Calderón por responsabilizarlo de la decisión que el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó, al negarle el registro como partido político a México Libre, que encabeza su esposa Maragarita Zavala.

“Ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno, al partido que él promueve y que su esposa es la dirigente, de inmediato a culparme. No soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia, y no me gusta la hipocresía en política, detesto a los políticos hipócritas… bueno, tampoco así, no los detesto, no me gustan, para suavizarlo”, dijo el mandatario mexicano.

También explicó que él no manda decir las cosas, ni da “línea” para que no lo culpen, refiriéndose a los señalamientos que ha hecho Calderón sobre la decisión del INE.





