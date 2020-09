“Tabasco de López Obrador”, así propone un candidato de Morena que se llame el estado natal del presidente

El morenista dijo que igual impulsará la iniciativa para que AMLO pueda participar como candidato a gobernador (Foto: Cortesía)

Alejandro Rojas Daíz Durán, aspirante a la presidencia nacional del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que impulsará una consulta entre los paisanos del presidente de la república para que el estado natal del mandatario se llame “Tabasco de López Obrador”.

En su gira por el estado que vio nacer al jefe del ejecutivo federal, el morenista apeló a que los ciudadanos locales deben sentir orgullo por tener a un tabasqueño como presidente de México. Agregó que la consulta popular sería después de 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador termine su mandato.

“Ya traigo reforzada la propuesta, yo quiero que después de que termine el mandato del presidente López Obrador, los tabasqueños hagan una consulta, y le pregunten al pueblo de Tabasco, si quisieran que Tabasco se llame: Tabasco de López Obrador”, refirió en conferencia a medios tabasqueños.

El contendiente por la presidencia de Morena, partido fundado por López Obrador, argumentó que ese nombre sería un agregado como el que ya existe para otras entidades o ciudades. Por ejemplo, la identificación de Veracruz de Ignacio de la Llave (en honor a uno de sus gobernantes ilustres); así como Guelatao de Juárez, sobre el histórico presidente de la república, Benito Pablo Juárez García, quien nació en aquel municipio oaxaqueño.

AMLO ha referido que no quiere homenajes de culto a la personalidad (Foto: Presidencia de México)

“Así es, como Puebla de Zaragoza. Yo creo que el presidente de México, ustedes deben sentirse orgullosos de tener un presidente tabasqueño, que hagan una consulta después de que él termine su mandato, pasando 2024, para cambiarle el nombre a Tabasco de López Obrador”, reiteró Rojas Daíz Durán.

Adán Augusto López Hernández, actual goberador de Tabasco, reaccionó a la propuesta y dijo que modificar el nombre de la entidad estaba de más, pues ya había satisfacción en que uno de sus paisanos fuera presidente de México.

“Conocemos al presidente, no es proclive a que se le rinda homenaje con calles, monumentos ni nada parecido. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a la cuarta transformación, lo demás no tiene la mayor importancia”, comentó el gobernador, según consignó El Financiero.

Aunado a ello, el también suplente del senador Ricardo Monreal, refirió que insistirá en su iniciativa presentada el 21 de enero pasado, en la cual propuso que las elecciones a la gobernatura de Tabasco se realizaran hasta julio de 2025, dado que estos comicios son concurrentes con aquellos para elegir al presidente de México.

El gobernador de Tabasco desestimó la propuesta de su colega morenista (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Para que López Obrador pueda competir como candidato a gobernador del estado en que nació, esto, por segunda ocasión, pero ahora, sin las condiciones fraudulentas que le arrebataron el triunfo en 1994 cuando contendió abanderado por el Partido de la Revolución Democrática, según argumentó Rojas Díaz Durán en un documento publicado por sus cuentas de redes sociales.

“De esa manera, dejarán abierta la oportunidad de que su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, si así lo desea en ese momento y cambia de parecer, pueda competir y continúe sirviendo a ésta entidad federativa que tanto quiere y aprecia, junto todo al sureste mexicano”, explicó el morenista.

En ese entonces, también comentó que presentaría una iniciativa al Congreso de la Unión para que los ex presidentes puedan ser senadores de la república, inmediatamente después de concluir su encargo, así como participar en procesos electorales locales.

López Obrador ha sido reacio a los homenajes, pues considera que lo importante es aquello que queda en la memoria de los ciudadanos y no lo plasmado en monumentos; además de que sería culto a la personalidad.

La declaración fue hecha en el marco de la campaña por elegir a quien presidirá Morena (Foto: Cuartoscuro/Twitter@RicardoAlemanMx)

Sin embargo, hasta junio de 2020 ya había calles y colonias con su nombre en la Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. AMLO también ha dicho que después de ser presidente se alejará de la vida política.

“No quiero nada que tenga que ver con culto a la personalidad, no quiero que les pongan mi nombre a calles, ni estatuas, ni homenajes, nada de eso. Lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos, y siempre he pensado que el pueblo es sabio y agradecido", dijo el 2 de octubre del año pasado, cuando fue cuestionado sobre cómo le gustaría ser recordado.

Rojas Daíz Durán ha visitado Veracruz, Puebla y Morelos, como parte de su proselitismo para presidir Morena, la principal fuerza política del país. Para este proceso se registró el pasado 6 de septiembre.

