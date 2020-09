AMLO deseó suerte a Alberto Fernández, tras acuerdo con BlackRock: “Tenemos muy buena relación con el pueblo de Argentina”

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, deseó que “que le vaya muy bien” en el gobierno a su homólogo argentino, Alberto Fernández, al tiempo que aseguró tener una muy buena relación con el mandatario sudamericano y con el pueblo de Argentina.

Al hablar sobre la negativa para que un consorcio liderado por BlackRock -el fondo de inversiones más grande del mundo- se encargara de la construcción del denominado “Tramo 5” del Tren Maya en el sureste del país, López Obrador aseguró que si no se pudiese hacer con presupuesto del gobierno federal, le hubiera llamado a Larry Fink, presidente del Consejo de BlackRock, para que tratara a México al igual que a Argentina.

“Le hubiera llamado a Larry Fink, el presidente del Consejo de BlackRock y decirle: oye, trátanos como trataron a Argentina en la quita de su deuda, que por cierto, se portaron muy bien los de BlackRock con Argentina, de manera particular Larry Fink y otros fondos que ayudaron, porque si no se hubiese logrado ese acuerdo, esa disminución de la deuda de Argentina y no se hubiesen garantizado mejores plazos, se hubiese complicado más la situación en Argentina y nos hubiese afectado más a todos”, destacó.

Recordó que cuando hay una crisis financiera en un país, por lo general, genera mucho nerviosismo en los mercados, por lo que consideró que fue un muy buen acuerdo en beneficio de la nación sudamericana.

Foto: Presidencia de México.

“Cuando hay una crisis financiera en un país, por lo general, genera mucho nerviosismo en los mercados, en las finanzas, y esto fue un buen acuerdo, lo considero así, y le deseo a Alberto Fernández que le vaya muy bien, al presidente de Argentina, y tenemos muy buena relación con él y con el pueblo de Argentina”, sostuvo el mandatario mexicano.

El pasado 17 de Agosto, el Grupo Ad Hoc de acreedores privados de la Argentina y el comité Exchange Bondholders, ratificaron su apoyo a la oferta de reestructuración de deuda del gobierno.

“Tras un compromiso constructivo y exitoso con el gobierno argentino para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda pendiente de Argentina, el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos argentinos y el Grupo Exchange Bondholders confirmamos nuestro apoyo a la oferta modificada anunciada ayer por la República Argentina”, señalaron.

“Como inversionistas a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más fuerte y un crecimiento inclusivo en el mundo post-Covid”, concluyó el breve comunicado emitido por los fondos de inversión.

Ad Hoc contiene fondos de inversión como BlackRock, Ashmore, Fidelity, T.Rowe Price y Autonomy Capital. Por su parte, el grupo Exchange agrupa a Monarch, VR, Cyrus y HBK, entre otros.

Gobierno mexicano construirá el “Tramo 5” del Tren Maya

Foto: Presidencia de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes, que será el gobierno el que construya el Tramo 5 del Tren Maya, pretendido por un consorcio liderado por BlackRock, luego de que a inicios de esta semana, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) declaró desierta la licitación del ramal, asegurando que la oferta económica presentada no era solvente.

“Se hizo el análisis de que podía financiarse con presupuesto (público), sin crédito, para no dejar deuda”, dijo el mandatario en referencia al “Tramo 5” del Tren Maya, que va de Tulum a Cancún, en el Caribe mexicano.

“Si necesitáramos recursos, podemos contratar deuda y la tasa que paga (la Secretaría de) Hacienda, por ser deuda soberana, es más baja que las tasas que se pagan en este tipo de operaciones”, justificó López Obrador.

El consorcio formado por el fondo de inversiones, Greenfield SPV, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, PRODEMEX Construcciones y Constructora de Infraestructura Nacional; fue el único que presentó una propuesta para la construcción de tramo de Cancún a Tulum y para el cual propuso invertir cerca de 702 millones de dólares, pero el Fonatur consideró que la propuesta no satisfacía los requerimientos necesarios.

El Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recorrerá unos 1,500 kilómetros desde la zona arqueológica de Palenque, en el estado Chiapas, hasta Cancún, en Quintana Roo. Se estima que su construcción cueste alrededor de 6,300 millones de dólares.

Su edificación ha recibido críticas por parte de ambientalistas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un movimiento indígena en la selva de Chiapas, quienes consideran que la obra acarreará la destrucción de la naturaleza y de los pueblos originarios, algo que el Gobierno ha negado.

