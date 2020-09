“Si hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho”: Charly López se defendió tras ser culpado por la muerte de Xavier Ortiz (Foto: Instagram @charlylopezgar)

Todos los integrantes del extinto grupo Garibaldi dieron a conocer sus impresiones enviaron sus mejores deseos a la familia del actor Xavier Ortiz, luego de que se diera a conocer su suicidio; sin embargo, algunos han lidiado, además, con las críticas de las redes sociales, por supuestamente no haber intervenido en la vida o decisión del actor.

Tal es el caso de Charly López, quien además reveló a Gustavo Adolfo Infante que la muerte de Xavier lo tomó por sorpresa como a todos los miembros del grupo, pues todavía no han logrado asimilar lo que pasó, ni mucho menos la decisión del también cantante.

“Muy complicado hablar de un tema tan sensible para mí porque era un hermano para nosotros, éramos una familia en las buenas y en las malas. Lo más complicado es enterarte tan abruptamente de lo que paso y la manera en como pasó. A todos nos tomó por sorpresa, hablé con absolutamente todos los Garibaldi, esta decisión de Xavier ha sido muy complicada. Sin juzgar, no entendemos ninguno por qué pasó. Ni debemos ni podemos”, dijo en entrevista con el programa De Primera Mano.

Aseguró, por otra parte, que se quedará por siempre con los bellos momentos que vivieron juntos, con las historias y con las experiencias de las que fueron parte cuando viajaban por el mundo como miembros de una de las agrupaciones más recordadas de la década de los ochenta y noventa.

“Vivimos cosas maravillosas, viajamos, conocimos el mundo, dormimos juntos, platicamos muchas cosas. no sé por qué no pidió un grito de ayuda como lo hemos hecho todos. Era un hombre maravilloso, era un tipazo, era el más bueno de todos, trabajador, mejor actor, cantaba (...) Me quedo con el sabor de boca de que es, fue y seguirá siendo mi amigo y en algún punto nos vamos a encontrar ahí arriba y nos vamos a reír de muchas cosas como lo hemos hecho toda la vida”, dijo al programa de Imagen Televisión.

Por último, reveló que aunque las redes sociales lo señalan y acusan del suicidio de Xavier Ortiz, él se siente tranquilo, pues sabe que se trató de una decisión personal en la que nadie más pudo haber intervenido.

“Ahora es las redes sociales es bien complicado que me culpen y culpen a Sergio cuando son decisiones muy personales. Nadie tiene la culpa, créeme que si en algún momento nos hubiera pedido ayuda a cualquiera de nosotros hubiéramos estado ahí presentes, para eso somos amigos (...) Si hubiéramos podido hacer algo, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho (...) Sabe que contaba con nosotros incondicionalmente”

El también actor y ex Garibaldi Charly López aseguró que se trató de una decisión muy personal en la que nadie pudo intervenir (Foto: Archivo)

Fue el pasado 7 de septiembre cerca de las 13:15 horas, un familiar acudió a visitarlo una casa de la colonia Providencia en Guadalajara, Jalisco, donde encontró al actor con un cinturón en el cuello y colgado del barrote de una escalera.

En un principio se llamó al número de emergencias 911 para reportar un suicidio. A la escena llegaron paramédicos del Municipio para confirmar que ya no tenía vida, además de confirmar más de una hora de evolución cadavérica. Asfixia mecánica por ahorcamiento fue la causa de muerte, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El suicidio, de acuerdo con Olga Ortiz en una publicación de redes sociales, fue porque se encontraba en depresión por el confinamiento a raíz de la pandemia por coronavirus, la falta de ingresos y una ruptura amorosa.

“Muy a mi pesar te digo que se suicidó, estamos en shock. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa”, aseguró.

Sergio Mayer dio a conocer la noticia de la muerte de Xavier Ortiz luego de reconocer el cuerpo (Foto: Infobae)

Sergio Mayer, amigo y compañero de Xavier en Garibaldi reveló la noticia en su Twitter oficial, pues fue él mismo quien se traslado hasta Jalisco e identificó el cuerpo del cantante en el Servicio Médico Forense (Semefo) del Estado, donde fue arribado por los medios de comunicación locales.

En la identificación del cuerpo, señaló Mayer, estuvo también presente la ex pareja de Ortiz, Carissa de León, quien se quedó más tiempo en el recinto para realizar todo el papeleo necesario para que les fuera entregado el cuerpo.

Por último, el también legislador emitió un comunicado en sus redes sociales donde advirtió a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales que quien publique, difunda o haga uso indebido de ciertas fotografías captadas en el momento en que fue rescatado el cuerpo sin vida de Ortiz recibirá una demanda por daño moral.

