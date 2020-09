“Lo que toca es humildad para reconocer que se ha fallado”: el ex secretario Chertorivski respondió a López-Gatell

Salomón Chertorivski Woldenberg, fue Secretario de Salud durante el último año del sexenio del presidente Felipe Calderón. (Foto: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM )

Salomón Chertorivski, ex Secretario de Salud, salió a defender el documento en el que se critica la gestión de la pandemia en México junto a otros cinco ex funcionarios, luego de que el subsecretario de Salud Hugo López Gatell respondió irónicamente a las “fórmulas mágicas” de los seis “ilustrados ex secretarios”.

Chertorivsky respondió a los comentarios que hizo el subsecretario López Gatell sobre el documento La Gestión de la Pandemia en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes, y hacia los firmantes del mismo.

“Creo que para alguien que se cree en la ciencia, que se dice científico, pues lo primero sería hablar sobre los hechos, estudiar los hechos, estudiar lo escrito y no empezar a caracterizar o marcar adjetivos en los signantes. Creo que la tarea tendría que ser leer y hablar sobre lo que proponemos”, señaló en entrevista con W Radio.

Respecto a la estrategia que hasta ahora ha seguido el gobierno mexicano para enfrentar la epidemia de COVID-19, Chertorivski consideró que “con toda la claridad y estudiando los hechos se ha hecho terriblemente mal”, y aseguró también que “todos los pronósticos oficiales han fallado”.

“Simplemente, si el gobierno federal hubiera mandatado el uso obligatorio del cubrebocas a partir de mayo, que sabíamos ya con evidencia científica que era necesario, 27 mil vidas se hubieran salvado”, aseguró el ex secretario.

El subsecretario Hugo López Gatell hizó abordó con cierta ironía el tema del documento presentado por los ex secretarios. (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Además, el ex funcionario reiteró la oferta de reunirse con la Secretaría de Salud para dialogar entre colegas sobre las conclusiones del documento y las acciones que ahí se proponen. “Creo que lo que toca es un poco de seriedad y un poco de humildad para reconocer que se ha fallado y que se puede corregir”, señaló.

Salomón Chertorivski Woldenberg, quien fuera Secretario de Salud durante el último año del sexenio del presidente Felipe Calderón, resumió en dos partes principales importantes el documento que presentó junto a los ex secretarios José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón.

“La primera parte es un diagnóstico inicial, a seis meses de la epidemia, en dónde estamos en nuestro país, y la conclusión es muy clara: no hay control aún de la epidemia, el escenario catastrófico que el propio gobierno marcó ya se cumplió”, señaló Chertorivsky.

Pero además de la crítica a la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia de COVID-19, el documento, realizado por de los seis ex funcionarios que fueron titulares de la Secretaría de Salud en sexenios anteriores, plantean también su propuesta para atender la epidemia en México.

“Otra parte del documento son 14 recomendaciones técnicas muy puntuales que no son ‘fórmula mágica’, sino que son aprendizaje de lo que se ha hecho en otros países, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud [...]. Y lo que decimos es que, de seguir estas 14 recomendaciones, en 8 semanas se podría controlar la pandemia”, comentó el ex secretario Chertorivsky.

El subsecretario Gatell no se quedó con las ganas y les mandó un saludo a exsecretarios de Salud

Respecto a este plazo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que las propias estimaciones oficiales del gobierno, a partir de las curvas epidémicas, señalan que será precisamente en seis y ocho semanas cuando se agote el primer ciclo epidémico, según dijo durante la conferencia vespertina de ayer.

“Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones apuntan a ese periodo. No les reclamamos no haberlo presentado antes, pero si hay una fórmula tan innovadora habría sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, cuando inició la epidemia, pero no es reclamo, cada quien lo presenta en el momento oportuno”, comentó Gatell con un ligero tono de ironía.

