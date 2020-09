Loret de Mola agradeció a López Obrador por la publicidad que le hace en las mañananeras

El presidente López Obrador y el periodista Loret de Mola han tenido una relación de críticas y ofensas durante dos años (Foto: Instagram@carlosloret/Cuartocuro)

Carlos Loret de Mola dijo la tarde de este miércoles 9 de septiembre que “le da mucho gusto” que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo lea y hable de él en las conferencias matutinas, conocidas como mañaneras, en Palacio Nacional.

En su columna publicada esta tarde en El Universal, el también conductor señaló que le llena de orgullo esta situación.

Lo anterior, luego de que el mandatario dijera durante su intervención diurna de este miércoles 9 de septiembre, que los artículos escritos por Loret de Mola en torno a su administración son ataques sin reflexión ni crítica.

“Imagínense, si es un artículo de Loret de Mola sobre nosotros, pues ya nada más con el título ya se sabe que es un ataque, no hay análisis, no hay una reflexión , no es una crítica fundada, constructiva, es un ataque”, acusó el tabasqueño.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México señaló que con solo leer el nombre de Loret de Mola sabe que el artículo será un ataque sin fundamentos (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

“Pero eso ya la gente lo está manejando, dominando muy bien, inclusive hay réplica a esos artículos, a esos comentarios, de inmediato, porque cada vez hay más conciencia en los ciudadanos”, añadió.

En respuesta, el periodista dijo en su programa “Así las cosas”, transmitido por W Radio, que el presidente López Obrador se enojó y demostró que sí lee sus textos.

“Eso de que diga que no los lee, ¡sí los lee! y a mí me da mucho gusto, me llena de orgullo , pues tan los lee que hasta los pone en las mañaneras ”, expresó.

“No tengo cómo pagar esa publicidad, tengo mucho que agradecer ”, agregó el comunicador.

Loret de Mola recordó que en días pasados escribió un texto señalando que los peores críticos de la 4T son los mismos que habían estado en la 4T.

Carlos Loret de Mola apuntó que el mandatario atenta contra la libertad de expresión (Foto: Instagram@carlosloret)

Asimismo, refirió que el presidente de origen tabasqueño es una amenaza a la libertad de expresión ya que de la violencia verbal a la física solo queda un “tramo verdaderamente corto”.

Pese a ello, en la propia mañanera, el presidente dijo que no hace falta censurar y denunciar, puesto que él es partidario del diálogo circular, en el que todos sean libres de participar, asegurando que en otras administraciones esto no era posible.

“Antes no se podía, un servidor público que se atrevía -o cualquier ciudadano- a cuestionar a un periódico por una información falsa o a un programa de radio, o una televisora, le iba remal, porque le desataban campañas y no tenía cómo defenderse (...) hasta que lo destruían políticamente, no se podía, se abusaba del poder, de la información, porque había control absoluto, el ciudadano no tenía derecho a la réplica, no se garantizaba el derecho a la información”, dijo el presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en varias ocasiones que el no censura a medios de comunicación o periodistas (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Reiteró que en su administración dichas acciones ya no ocurren. Además, dijo que en la actualidad, con la ayuda de redes sociales como Facebook y Twitter, todos los ciudadanos tienen la capacidad de responder y opinar.

Respecto a este tema, señaló que en el futuro invitará a los representantes de ambas plataformas para que mantener un diálogo y que ayuden a explicar cómo funcionan los “bots” en la “guerra sucia” de desprestigio.

Cabe recordar que en esta semana el presidente López Obrador exhortó al periodista a esclarecer cuál es el origen de los recursos que usa para mantener su proyecto LatinUs. Dicha plataforma noticiosa reveló los videos en donde aparece Pío López, hermano del presidente, recibiendo dinero en efectivo de parte de David León.

