Cómo participaría México en la vacuna que Oxford y AstraZeneca suspendieron por reacciones adversas

AstraZeneca y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford suspendieron este martes los ensayos de la fase 3 de su potencial vacuna contra COVID-19 luego de encontrar “posibles reacciones adversas” en un voluntario del estudio en Reino Unido.

El sitio web de noticias médicas Stat News citó a un portavoz del laboratorio sueco-británico diciendo en un comunicado que “el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad”.

La suspensión en la implementación de la fase 3 del estudio puede ser una mala noticia para los países que habían puesto esperanzas en el desarrollo de una vacuna para frenar la propagación del virus SAR-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19.

Al mostrar resultados “favorables”, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AztraZeneca fue considerada como la solución de los problemas sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia.

Naciones del mundo comenzaron a planear estrategias para tener acceso y de esta manera, evitar que la pandemia continúe causado estragos negativos en la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, con la suspensión de la aplicación de los ensayos médicos, esta posibilidad podría ser más lejana.

El pasado 13 de agosto, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que se había llegado a un acuerdo producir la vacuna contra COVID-19 de Oxford y AstraZeneca en México. Se dijo, en ese entonces, que el protocolo de esta vacuna era el más avanzado del mundo.

En este acuerdo participarán Argentina y México, naciones que serán las encargadas de producir la vacuna y distribuirla en América Latina y el Caribe. Asimismo, colaborarán la Fundación Carlos Slim y la Universidad de Oxford.

El canciller dijo durante la conferencia de prensa matutina que el objetivo tanto del gobierno de México como de las instituciones involucradas “no es el lucro, sino garantizar que la población de nuestros países y de América Latina y el Caribe tengan acceso a la vacuna”.

Se tenía pensado que a partir de noviembre, AstraZeneca presentaría los resultados de la fase 3 de su desarrollo, para posteriormente ser evaluada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y así comenzar su producción.

De acuerdo con lo informado por el gobierno federal, las dosis que México y Argentina producirían conjuntamente oscilaría entre 150 y 250 millones.

Ante la noticia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población “no anticipar vísperas” ni desconfiar de los estudios que cumplen con estándares éticos internacionales.

“Lo que quiero dejarle en claro a la población es no anticipar vísperas, no empezar a especular sobre la seguridad en general de las vacunas y en particular de esta que es la que está involucrada porque todavía no tenemos la información correspondiente y podemos confiar en que este y otros estudios semejantes cumplen los estándares éticos internacionales que incluyen la presencia de un comité de seguridad y monitoreo de datos”, dijo durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre el avance de la enfermedad de coronavirus.

El funcionario expresó que dicha decisión podría retrasar la llegada de la vacuna al país. “La consecuencia puede ser que se retrase el momento de llegada de vacuna, el momento de presentación ante Cofepris, pero nada más”, agregó.

Aclaró que en México no se están llevado a cabo ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por AstraZeneca.

Desde el Palacio Nacional, el subsecretario explicó que el Comité de seguridad y monitoreo de datos, una entidad independiente a los investigadores responsables, decidió pausar la fase tres debido a que se encontró una reacción adversa en uno de los voluntarios. No obstante, se desconoce si existe asociación causal entre dichas variables.

En este sentido, “sólo el comité externo puede evaluar si existe alguna relación entre el efecto secundario y la condición de ser vacunado con el producto candidato”, explicó el subsecretario.

