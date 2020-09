Altos Hornos y Grupo Villacero retrasaron su asociación por 90 días

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) en su planta de Monclova, Coahuila (Fotos: Reuters/Daniel Becerril)

Altos Hornos de México y Grupo Villacero determinaron aplazar por tres meses el acuerdo de asociación mediante el que conformarán una misma estructura. El acuerdo, que estaba por concretarse este mes de septiembre, fue pospuesto con el objetivo de afinar las negociaciones.

La empresa siderúrgica informó a través de un comunicado que la decisión fue tomada por ambas partes para resolver diversos trámites ante organismos reguladores involucrados que forman parte de la ruta de trabajo acordada. El tiempo adicional servirá para “abrir mayor espacio a gestiones necesarias para concretar los avances positivos” de la negociación.

“Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Grupo Villacero acordaron prorrogar por 90 días el Acuerdo Marco no Vinculante, destinado a estructurar una asociación entre ambas compañías”, refiere la comunicación.

De acuerdo con los directivos, esta asociación serviría para incrementar la operatividad de Altos Hornos, resolver pasivos y capitalizarse a través de la captación de “recursos frescos”, a fin de asegurar su continuidad operativa en el largo plazo.

El poder procesador de Villacero será empleado para la elaboración de productos básicos de acero como placas y láminas (Foto: Reuters/Ina Fassbender)

Las negociaciones entre Altos Hornos y la subsidiaria Lámina y Placa Comercial de Grupo Villacero permitiría el intercambio de capacidad productiva de acero bruto por 300 millones de dólares. El poder procesador de Villacero será empleado para complementar la capacidad de Altos Hornos para la elaboración de productos básicos de acero como placas y láminas en caliente. En este sentido, el acuerdo es de carácter estructural y no comercial.

La prórroga fue firmada por medios electrónicos entre los presidentes de ambos consejos empresariales. Por Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, y por Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Grupo Villacero.

Alonso Ancira fue detenido el 28 de mayo de 2019 en España, a tan sólo días de ser reelecto vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. La justicia mexicana solicitó la detención de Ancira por presunto lavado de dinero. La orden fue finalmente ejecutada por la Interpol en Palma de Mallorca, si bien desde junio de 2019 se encuentra libre bajo fianza sin posibilidad de abandonar el país.

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (Foto: EFE)

Después de que el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública congeló las cuentas de AHMSA, la siderúrgica tuvo una pérdida de 350 millones de dólares.

Analistas afirmaron que el acuerdo de asociación significa la apropiación de AHMSA por Villacero, con condiciones de negociación como una reestructuración en el Consejo de Administración que deje fuera de la presidencia a Ancira. De hecho, otras empresas se habrían manifestado interesadas en la compra o asociación con Altos Hornos, como Ternium, Arcelor Mittal, Posco, Bao Steel, Siderúrgica Nacional, Sever Steel.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no ha quitado el dedo del renglón sobre la reparación del daño que Altos Hornos de México debe cumplir por la venta a sobreprecio millonario de la planta chatarra de Agronitrogenados. Si bien López Obrador afirmó que nuevos accionistas de la siderúrgica estarían dispuestos a devolver el dinero, la empresa rápidamente negó dicha versión. “La empresa no se ha comprometido a pagar USD 200 millones de un supuesto sobreprecio, el que por lo demás no tiene ninguna base legal”, aseguró AHMSA en un comunicado.

