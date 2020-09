La dura crítica a AMLO: los cuatro jinetes del Apocalipsis están sueltos en México

El economista Manuel Suárez-Mier utilizó la metáfora de los cuatro jinetes del Apocalipsis para ilustrar lo que él considera como “la amplitud y la profundidad de la tragedia que está ocurriendo en México” (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

No hay suficiente evidencia ni datos duros que puedan remover al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del mundo de fantasía y mentiras que ha construido para engañar a la población sobre el “terrible” trabajo que ha hecho durante su administración, afirmó el economista Manuel Suárez-Mier para el Asia Times.

Suárez-Mier utilizó la metáfora de los cuatro jinetes del Apocalipsis para ilustrar lo que él considera como “la amplitud y la profundidad de la tragedia que está ocurriendo en México”.

El jinete que lleva el caballo blanco

Éste representa “la pestilencia que azota el país". De acuerdo con las estadísticas más recientes, México es el cuarto país con la mayor cantidad de muertes por COVID-19. El economista afirma que es un resultado de la gestión inepta de la pandemia del nuevo coronavirus.

Las 67,781 muertes y 637,509 casos confirmados, según el último corte de la Secretaría de Salud publicado este lunes 7 de septiembre, es una subestimación bruta y los números reales son probablemente 3.5 veces más grandes, dijo.

Como resultado de estos “disparates”, el país solamente ha realizado 10.8 pruebas por cada 100,000 habitantes: uno de los números más pequeños en todo el mundo, por debajo del 68 de Brasil, los 34 de India, 99 de Colombia, y los 56 de Perú (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Son varias las razones del mal manejo de la plaga, declaró. La primera es que López Obrador ha minimizado su profundidad y sus peligros desde un principio, afirmando una y otra vez que lo peor ya había pasado, a pesar de la evidencia demostrando lo contrario.

Se rehusaba a utilizar un cubrebocas e incitaba al regreso de la “vida normal” y las actividades económicas. “Se suscribe al error mortal de que cuanto menor sea el número de pruebas que se hagan, menor será la propagación de la enfermedad”, escribió Suárez-Mier.

Como resultado de estos “disparates”, el país solamente ha realizado 10.8 pruebas por cada 100,000 habitantes: uno de los números más pequeños en todo el mundo, por debajo del 68 de Brasil, los 34 de India, 99 de Colombia, y los 56 de Perú.

El jinete con el caballo rojo

Este jinete simboliza, para el economista, la guerra: en México contra el crimen organizado que continúa creciendo y extendiendo su poder como resultado de “una completa falta del cumplimiento de la ley de un gobierno sin timón ni idea de lo que está haciendo”.

De acuerdo con cifras citadas por Asia Times, 99 personas han sido asesinadas cada día desde que López Obrador inició su administración el 1 de diciembre de 2018: casi 63,000 (Foto: Nacho Ruiz/Cuartoscuro)

La política de “abrazos, no balazos” ha tenido como consecuencia un crecimiento exponencial de crimen y de estados fallidos en grandes áreas del país, afirmó en el artículo titulado “The Four Horsemen of the Apocalypse loose in Mexico”.

De acuerdo con cifras citadas por Asia Times, 99 personas han sido asesinadas cada día desde que López Obrador inició su administración el 1 de diciembre de 2018: casi 63,000. Además, entre enero y julio de este año, las masacres (429), torturas (404), desmembramientos (365), cadáveres profanados (572), entre otros actos “salvajes” de violencia, han crecido.

“No sorprende que con un líder despistado, sin una estrategia clara y definida, y un personal incompetente al mando, los resultados de la guerra contra el crimen sean tristemente malos”, señaló.

El jinete que lleva el caballo negro

El tercer jinete, con un caballo negro que en la imaginería bíblica representa la hambruna, es el resultado del colapso total de la economía, que en el segundo cuarto del año cayó un 18.9 por ciento.

Según el ECLAC de las Naciones Unidas, se espera que 500,000 negocios cierren sus puertas para siempre. Un numero mucho más alto ocurrirá en el sector informal y el cual es imposible medir (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro.com)

“Sigo apegado a mi predicción de que en el 2020, el GDP caerá por lo menos un 12%, algo que ahora es reconocido por el banco central como uno de los escenarios posibles”, mencionó Suárez-Mier.

Por otro lado, los números de desempleo desde que comenzó la pandemia exceden los 12.5 millones: es el 16% de la población en edad de trabajar. Esto, de acuerdo con el economista, en un país sin una red de seguridad para ellos porque no existe un seguro de desempleo, además de que la mayoría laboran en la economía informal, donde no existe ayuda institucional.

Según el ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) de las Naciones Unidas, se espera que 500,000 negocios cierren sus puertas para siempre. Un numero mucho más alto ocurrirá en el sector informal y el cual es imposible medir.

“Está gastando el dinero del gobierno en sus proyectos favoritos, como salvar el monopolio petrolero en bancarrota (Pemex) y construir un tren inútil en la península maya, y en obsequios a las personas que espera que voten por él y su partido a cambio”, dijo.

El economista escribió que López Obrador nunca ha enseñado sus declaraciones de impuestos y afirma no tener propiedades. Especificó que el mandatario transfirió la propiedad de varios departamentos en la Ciudad de México y su rancho en Tabasco a sus hijos (Foto: Presidencia de México)

El jinete que lleva el caballo bayo

En este caso, especificó Suárez-Mier, el caballo bayo no representa la muerte porque ésta va con todos los demás caballos. Es el asalto de López Obrador contra las instituciones del país, la ley, la democracia, y la honestidad en el gobierno.

Una de las principales razones por las cual pudo juntar 30 millones de votos en la elección del 2018 fue por su promesa por luchar contra la corrupción. Sin embargo, nunca especificó cómo lo haría: solamente hizo declaraciones como “limpiar de arriba para abajo y así vamos a barrer el gobierno, como a las escaleras”, y repetir que él mismo representaba la honestidad.

El economista escribió que López Obrador nunca ha enseñado sus declaraciones de impuestos y afirma no tener propiedades. Especificó que el mandatario transfirió la propiedad de varios departamentos en la Ciudad de México y su rancho en Tabasco a sus hijos. Sin cuentas bancarias o tarjetas de crédito, dice que solamente lleva consigo mismo el equivalente de USD 10 en su cartera.

A finales de agosto, dos videos se hicieron públicos donde se puede apreciar a Pío, hermano del presidente de México, supuestamente recibiendo dinero por parte de David E. León, entonces operador político del estado de Chiapas y hoy parte del gobierno, para las campañas presidenciales de 2018 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

A finales de agosto, dos videos se hicieron públicos donde se puede apreciar a Pío, hermano del presidente de México, supuestamente recibiendo dinero por parte de David E. León, entonces operador político del estado de Chiapas y hoy parte del gobierno, para las campañas presidenciales de 2018.

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí (en Chiapas)”, asegura León en una de los dos videos publicados por el sitio LatinUs, en el noticiario del periodista Carlos Loret de Mola. Romero fue Coordinador Nacional de Protección Civil.

“Si el presidente se sale con la suya con su proyecto de neutralizar por completo el instituto electoral autónomo y la Corte Suprema, como ha estado trabajando duro para hacer, manipulará fraudulentamente las elecciones de 2021, consolidará su control del Congreso y se convertirá en el autócrata de México sin fecha de vencimiento, muy parecido a Hugo Chávez en Venezuela y muchos otros como ellos”, señaló.

