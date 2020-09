Movimiento Ciudadano se desmarca de Lady Mi Muchacha: Tagle pide el fin de escándalos machistas y clasistas en el partido

Movimiento Ciudadano indicó que no tiene relación con Marcela Luqué Rangel (Foto: Cuartoscuro)

Movimiento Ciudadano (MC) desaprobó las declaraciones de Marcela Luqué Rangel y aclaró que no tiene relación alguna con el partido, además de que no representa los principios del mismo.

Luqué Rangel fue criticada por un comentario que realizó en Twitter en donde usó la palabra “muchacha” y “esclava” para referirse a su empleada doméstica, por lo que en la red social lo llamaron #LadyMiMuchacha. En sus redes sociales ella indica que es senadora suplente por Nuevo León.

Situación por la que el partido político indicó en un comunicado de prensa que “México le hacen mucho daño las actitudes clasistas y discriminatorias”.

Asimismo, aclararon que Luqué Rangel fue registrada como suplente de la senadora Indira Kempis, en el proceso electoral 2018, pero dejó de participar en la campaña.

Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, enfatizó que el partido no se deben tolerar más actitudes clasistas, discriminatorias, machistas (Foto: Cuartoscuro)

“Marcela Luqué no pertenece a esta organización política y mucho menos representa los principios de nuestros movimientos. Por lo que nos deslindamos en cualquier acto que realice esta persona”, mencionó Movimiento Ciudadano.

En tanto, la diputada Martha Tagle compartió en Twitter: “En Movimiento Ciudadana no se deben tolerar más actitudes clasistas, discriminatorias, machistas, ni la propensión al escándalo de ciertos personajes en Nuevo León”.

Además, añadió refirió que lo ocurrido afectan el trabajo de quienes lo hacen con convicción y distraen la atención de lo importante.

Otro integrante del partido que fue criticado por sus comentarios es el senador Samuel García en una cena con su esposa Mariana Rodríguez durante una una transmisión en vivo en Instagram.

Samuel García reprendió a Mariana Rodríguez por enseñar "mucha pierna" (Foto: Captura de pantalla)

Mariana estaba aislada porque había dado positivo por coronavirus. En lo que transcurre la cena, Samuel García le pidió a su esposa que subiera la cámara porque estaba enseñando mucha pierna.

Después de que Mariana Rodríguez logra colocar el celular de una manera en que no se le vean las rodillas, el senador de Movimiento Ciudadano comenta: “Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”.

La actitud de García fue criticada por los usuarios de redes sociales. Él reconoció que fue un comportamiento retrógrada y ella reconoció que fue un error.

¿Qué sucedió con Marcela Luqué Rangel?

Fue el sábado 5 de septiembre que Luqué Rangel compartió un mensaje en Twitter en donde se refirió a su empleada doméstica como su muchacha.

A mi muchacha se le murió su marido hoy. No supimos si fue por COVID u otra cosa. Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. ¿Qué hace la gente que no tiene cómo sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta

Tras dicha expresión, los usuarios en redes sociales la llamaron #LadyMiMuchacha.

El domingo 6 de septiembre, compartió otro mensaje en el que el que usa la palabra esclava para referirse a su empleada. Compartió lo siguiente: “Mi esclava que me apoya en las labores domésticas, gracias a Dios y a mí, pudo enterrar a ‘su’ marido, no perdón, ‘al señor con el que contrajo nupcias exitosamente’, y le cobraron en un hospital público por sacarlo, para darle sepultura. Gracias por su mortificación solovinos del Peje!”.

Ella ha indicado que nunca fue despectiva, y las palabras que usó fue de forma irónica o sarcástica. Criticó que a nadie le indignara la situación que describió en el mensaje.

