Sonora: marcharon en reclamo de justicia por feminicidio de Rosalía Yazmín

Rosalía Yazmín había sido víctima de un asalto en el cual también la violentó un hombre hace un par de meses. (Foto: Facebook)

Al grito de “¡Ni una más!”, un grupo de ciudadanos se manifestó la tarde de ayer en Empalme, Sonora, para exigir justicia por el asesinato de Rosalía Yazmín, ocurrido el pasado lunes 31 de agosto.

Solamente 32 personas (en su mayoría mujeres) y siete vehículos, acudieron a esta protesta pacífica convocada por ciudadanos a través de redes sociales, informó expreso.

Jesús Alán Palafox Morales, uno de los manifestantes que iba al final del contingente, expresó que acudió a la protesta no sólo por Rosalía (a quien no conoció), sino por su exnovia, de nombre Linda Joseline, víctima de feminicidio hace tres años, en la colonia Las Plazas de Guaymas.

“Yo en ese entonces tenía 16 años, no sabía qué era todo eso. Para mí era nuevo. Fue una exnovia mía. Fue asesinada por su novio, y es una de las cosas que pasan aquí, quisiera apoyar para que esas cosas se redujeran”, externó.

La señora Aída Díaz, residente de la colonia donde vivía Rosalía Yazmín, dijo que es importante que la comunidad se sume a estos reclamos.

(Foto: Twitter@JulietaMejia)

“Venimos mi hija, mi esposo y yo, en apoyo a todas las mujeres. No deben tener miedo de salir a manifestarse, el peligro está en cualquier lugar, en las calles, hasta en las casas”, apuntó.

Durante el recorrido hecho por las avenida Reforma y Héroe de Nacozari, no hubo presencia de unidades policiacas para resguardar a los manifestantes, aun así, no se presentaron altercados de tránsito ni desorden vial ya que los mismos automovilistas comprendieron que se trataba de una buena causa.

La señora Aída Díaz, residente de la colonia donde vivía Rosalía Yazmín, dijo que es importante que la comunidad se sume a estos reclamos.

“Venimos mi hija, mi esposo y yo, en apoyo a todas las mujeres. No deben tener miedo de salir a manifestarse, el peligro está en cualquier lugar, en las calles, hasta en las casas”, apuntó.

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, Rosalía Yazmín, se encontraba el 31 de agosto instalando un puesto de tacos en la Colonia Bahía del Sol, justo afuera de su domicilio, cuando un par de sujetos le dispararon en la cabeza, tórax y posteriormente huyeron del lugar.

Rosalía Yazmín estudiaba la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora. (Foto: Facebook)

La joven que estudiaba la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora había reportado el 16 de agosto en sus redes sociales que un sujeto la había golpeado al tiempo que le robaba sus pertenencias en el bulevar 16 de Septiembre.

“Me levantó y me llevó a las vías del tren donde me golpeó, me pateó y me asfixió. Gracias a Dios que me dio las fuerzas para salir huyendo y por seguir viva. El hombre huyó con mi blusa y mi liga en mano. Lamentablemente iba tan bien cubierto que no pude ver su rostro”, narró en su perfil de Facebook, donde también explicó que el sujeto le había pedido ayuda, pues su motocicleta estaba descompuesta.

Rosalía había relatado que no se atrevió a contar lo que vivió, debido a la revictimización que ha visto en otros casos de mujeres que son violentadas e insultadas. “Se me hace tan injusto de cómo te pueden quitar la tranquilidad y sentirte insegura en la calle. Me queda un espantoso recuerdo que hasta hoy no puedo olvidar”, denunció.

REUTERS/Imelda Medina

Tras darse a conocer la noticia, la institución educativa en donde estudiaba publicó un mensaje de apoyo para la familia: “Lamentamos la pérdida de nuestra estudiante Rosalía Yazmín, nos sumamos a la pena que embarga a la familia”.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año, han ocurrido 549 feminicidios en todo el país. Además, en lo que va del año se han abierto 12 carpetas de investigación por este delito en el estado del norte de México.

Sin embargo, las cifras oficiales distan de otros reportes independientes. De acuerdo con el Mapa Nacional de Feminicidios en México, elaborado por la geofísica María Salguero, tan sólo entre el 16 de marzo y el 30 de abril, periodo en el que ya se habían instalado las medidas de distanciamiento social por la pandemia de COVID-19, se reportaron 405 feminicidios en todo el país.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Rosalía Yazmín recibió nueve balazos a quemarropa afuera de su casa: autoridades investigan feminicidio en Sonora

Justicia para Danna: FGE vinculó a proceso a presuntos asesinos de joven de 16 años calcinada en Mexicali

Caso Abril Pérez: jueza reclasificó proceso como tentativa de feminicidio