“Lady 3 pesos” quiere ser youtuber y lanza video en que recomienda y come tacos de chicharrón en salsa verde

Lady 3 pesos ahora usa su canal de YouTube para dar recomendaciones culinarias, como tacos de chicharrón en salsa verde (Foto: Archivo)

Del escándalo a YouTuber, esa es la apuesta de Michelle Castro o conocida en el mundo de las redes sociales como Lady 3 pesos.

La mujer que fue criticada en las redes sociales por su comportamiento con unos guardias que le impidieron la entrada a un supermercado ahora protagonizó su propio video comiendo unos tacos de chicharrón en salsa verde.

“Ganas tres pesitos, ¿verdad?, ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita”, dijo Castro a manera de ningunear el platillo y el trabajo del personal de seguridad que le dijo que no podía entrar con una menor de edad a la tienda.

Ese video se hizo viral y le costó su trabajo en la empresa Century 21.

Ahora, Castro fue a un puesto ubicado en la vía pública para consumir dos tacos del popular platillo de comida mexicana y demostrar que sí le gusta ese guisado.

Michelle Castro ahora mostró un video donde dice que disfruta comer unos tacos de chicharrón en salsa verde (Foto: Captura de pantalla)

“Me encuentro, aquí, en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan…”, dice la joven en un video.

“Les voy a dar la prueba de que realmente me encantan y es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir uno de chicharrón en salsa verde”, relata.

El video fue subido el 3 de septiembre y hasta ahora lleva 241,887 visualizaciones. Sin embargo, a Lady 3 pesos no le ha ido muy bien en cuanto a la opinión de los seguidores pues lleva tan sólo 308 me gusta y 1,464 no me gusta. Los comentarios suman 1,385 pero no han sido los mejores y las criticas continuaron.

“La verdad tu video es más una burla que un intento de disculpa”, se lee en uno de los comentarios.

El video dura sólo 1:58 minutos y termina cuando le da la mordida al primer taco.

La Ciudad de México ha aplicado restricciones en ciertos lugares públicos para evitar la propagación del coronavirus, algo que Lady 3 pesos no quiería acatar (Foto) Archivo)

Los comentarios la siguen calificando de clasista y le sugieren que mejor busque un nuevo trabajo.

El canal de Lady 3 pesos tiene siete videos publicados, pero los dos últimos hacen referencia al hecho que la hizo viral en redes sociales. En los videos previos, Castro usaba esta plataforma para describir las propiedades que ofertaba como agente inmobiliario en Century 21.

Ninguno de esos videos alcanzó el número de visualización que el de su disculpa y en el que recomienda el puesto de tacos de chicharrón.

Century 21 la despidió luego de hacerse viral en las redes.

“Deseamos reiterar nuestra total desaprobación a la conducta de la asesora en cuestión, por ser contrario a los códigos, valores y filosofía de nuestra oficina y de toda la red Century 21 en México.

“Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos totalmente de la conducta inadmisible de esta asesora que a partir de la emisión de este comunicado es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la Red.

“Ya que para Century 21 el respeto, la honestidad, la inclusión, la transparencia y el servicio son valores fundamentales no negociables para todos nuestros integrantes”, informaron en un comunicado.

Durante la contingencia sanitaria se ha recomendado que adultos mayores y menores de edad no acudan a este tipo de tiendas para evitar contagiarse de coronavirus, por lo que esto es ampliamente conocido y además está señalado en cada uno de los establecimientos, entre otras reglas como usar cubrebocas de forma obligatoria.

Como se puede ver en la grabación, la mujer se habría molestado con los empleados de la tienda por no permitirle ingresar a la misma acompañada de una menor edad, por lo que comenzó a reclamar que no era la primera vez que la llevaba y sí lograba ingresar.

