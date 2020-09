“Sonó la alarma cuando íbamos despegando”: el tenso momento en que la avioneta de López Obrador se iba a desplomar

El día en que la avioneta de López Obrador se iba a desplomar

Al hablar de sus giras en el interior del país y anunciar que próximamente visitará el estado de Sonora, en donde se encontrará con integrantes de la familia LeBarón para informarles los avances de la investigación en torno a la masacre ocurrida el 4 de noviembre del año pasado e inaugurar algunas obras; el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un día, luego de rentar una avioneta para realizar actos en tres municipios sonorenses, la aeronave estuvo en riesgo de desplomarse, pero gracias a la pericia del piloto, eso no ocurrió.

“Una vez rentamos un avión para trasladarnos en un solo día de San Luis Río Colorado a Nogales, ya se pueden imaginar las distancias, para poderlo hacer en un solo día… Hicimos acto en Nogales y con ese avión nos fuimos a Guaymas en un solo día. Una avioneta (un) poco mejor que las que usaba yo cuando iba a la sierra del Nayar”, recordó.

“Sonó la alarma cuando íbamos despegando y los expertos dijeron que cuando sonaba así la alarma era porque se podía desplomar. Pero afortunadamente no, son muy buenos pilotos. Me acuerdo de este piloto, no se me va a olvidar, nayarita... Guadalupe Rentería, muy buenos (...) le mando un saludo a Guadalupe Rentería porque él nos daba el servicio, está en Tepic, Nayarit”, relató.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 04 de septiembre, López Obrador dijo que a partir de ese día, dejó de rentar aeronaves para trasladarse en sus giras de trabajo, pero no por lo ocurrido, sino porque fue cuestionado por el monto que pagó por el alquiler de la avioneta.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

“Pero en ese viaje, del día del avión rentado, me hicieron un escándalo… me sacaron cuánto había costado…. entonces ya mejor por carretera y como estoy acostumbrado, un día hice desde Caborca, pasé a Magdalena y terminé en Navojoa.. o sea tres actos.. como 1,000 kilómetros. Claro que cuando llegué a Navojoa al mitin estaba yo un poquito mareado”, dijo sonriente.

Desde su campaña, Andrés Manuel López Obrador anunció que una vez que llegara a la presidencia de la República se trasladaría a sus giras de trabajo por tierra o en aviones comerciales, ya que se vendería el avión presidencial (un Boeing 787-8 Dreamliner con valor de 218.7 millones de dólares), el cual considera una “trampa de la élite neoliberal” y un ejemplo del despilfarro de los gobiernos anteriores.

Luego de tener el avión presidencial José María Morelos y Pavón, más de año y medio en un hangar de la empresa Boing ubicada en California, Estados Unidos, sin que pudiera ser vendido; el político tabasqueño decidió “rifarlo”, para lo que se pusieron a la venta seis millones de “cachitos” de la Lotería Nacional con un costo de 500 pesos por boleto.

El pasado 10 de marzo comenzó la venta de los boletos, pero hasta el 10 de julio sólo se habían vendido un millón 355 mil cachitos. La rifa será la noche del próximo 15 de septiembre, el mismo día que se celebra el grito de la Independencia de México.

Desde su llegada a la presidencia del país, López Obrador ha tomado varios vuelos comerciales para trasladarse a sus giras de trabajo por el interior del país e incluso, para realizar su único viaje al extranjero hasta el momento.

El pasado 7 de julio, el mandatario mexicano tomó un vuelo a Estados Unidos, para entrevistarse con el presidente de ese país, Donald Trump, en la Casa Blanca “para agradecer la ayuda” proporcionada a México en medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y para “celebrar” la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

