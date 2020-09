Si “no afecta el interés general”, México apoyará inversión energética de EEUU

El presidente mexicano, que recordó que la relación bilateral es “muy buena”, atribuyó las palabras de Pompeo a que la empresa estadounidense Sempra Energy está solicitando “un permiso para que se exporte gas desde Baja California a Asia”. (Foto: EFE)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que su país debe “permitir y garantizar” la inversión energética de empresas extranjeras si no afecta “el interés general”.

“Debe permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio y contaminación”, sostuvo el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Estas declaraciones de López Obrador llegan como respuesta a las del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien este jueves señaló que “está en el mejor interés de México” garantizar las inversiones en energía de su país por el desarrollo tecnológico que implica.

El presidente mexicano, que recordó que la relación bilateral es “muy buena”, atribuyó las palabras de Pompeo a que la empresa estadounidense Sempra Energy está solicitando “un permiso para que se exporte gas desde Baja California a Asia”.

López Obrador cerró su reflexión sobre el asunto aseverando que su principal interés es “cuidar los negocios públicos” y beneficiar a la hacienda mexicana, porque “para eso” es el presidente. (Foto: EFE)

“Estamos nosotros analizando la situación”, indicó el mandatario, antes de revelar que “esta misma empresa y otras que tienen alguna sociedad” vendieron gas en el pasado a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) “que no va a tener uso” en un “mal negocio para la hacienda pública y bueno para los particulares”.

“Lo que estamos buscando es un acuerdo para que ese gas que tenemos nosotros de más, que no vamos a usar y sí vamos a pagar, puedan también ellos comercializarlo en Asia, para reducir nuestros costos y apoyar a la CFE”, detalló el presidente sobre la operación con Sempra.

López Obrador cerró su reflexión sobre el asunto aseverando que su principal interés es “cuidar los negocios públicos” y beneficiar a la hacienda mexicana, porque “para eso” es el presidente.

“No es impedir que haya inversión, no es impedir que se instalen empresas, no es poner obstáculos, es que se beneficie México”, cerró el mandatario, inmerso en un controvertido proceso de reestructuración del sector energético para reflotar a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE.

“No se justifica que haya derroche”: López Obrador pidió reducir presupuesto a partidos

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los partidos políticos a “amarrarse el cinturón” y reducir sus gastos, en estos momentos en que se viven dos emergencias: las sanitaria y la económica; ya que dijo, ni siquiera en épocas de bonanza se justifican los derroches.

“Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos.. Esa es una iniciativa de ley que mandé al Congreso y no ha sido aprobada porque sí es bastante dinero son como 5,000- 7,000 millones de pesos, que en estos tiempos deberían utilizarse o una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente.. Tienen que apretarse el cinturón los dirigentes de los partidos, yo creo que con eso se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se haga un ahorro en el presupuesto”, dijo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario insistió en que todavía es tiempo para que en la Cámara de Diputados y en el Senado se hagan estos ahorros y destinarlos a la compra de la vacuna contra el coronavirus.

“Lo puede hacer todavía en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que haya ahorros y debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria: vamos a percibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50% para salud inclusive, etiquetarlo, destinarlo a la vacuna. Y se los reconocería mucho el pueblo de México, es el momento de hacerlo... Vamos a ver qué responden, respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión”, consideró.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

México Libre y PES están a punto de confirmarse como nuevos partidos políticos: INE

Más de 383,000 firman para negar el registro México Libre como partido

“En el INE no podemos decidir si se hace la consulta o no”: consejera sobre polémica con el presidente por juicio a expresidentes