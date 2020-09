“Por traición a la patria”: recolectan firmas para que Pío López Obrador sea investigado

En dos municipios de Veracruz, se realiza la recolección de firmas ciudadanas con la finalidad de que se investigue a Pío López Obrador por recaudación de dinero ilícito y traición a la Patria (Foto: @1166Juan)

Ciudadanos de al menos dos municipios de Veracruz, comenzaron la recolección de firmas de apoyo para investigar y juzgar a Pío López Obrador, hermano del presidente de México, por la presunta recaudación de dinero ilícito y traición a la patria, luego de que fue exhibido en dos videos recibiendo recursos de manos del ex coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.

Los módulos de recaudación de firmas fueron instalados en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, en donde fueron colgadas algunas mantas con la imagen de Pío cuyos ojos aparecen tapados con una cinta roja y la leyenda”Traición a la patria”.

En redes sociales circularon algunas fotografías y videos de los módulos instalados en los parques Manuel Gutiérrez Zamora (Veracruz) y en El Tejar (Medellín de Bravo).

Esta recolección de firmas ocurre al mismo tiempo que la del enjuiciamiento a ex presidentes, la cual se ha replicado en distintos puntos del país.

Foto: @1166Juan

Los videos

El pasado 20 de agosto, el portal LatinUs, del periodista Carlos Loret de Mola, publicó dos videos en el que Pío López Obrador recibía dinero en efectivo por parte de David León, quien días antes había dejado la dirección nacional de Protección Civil del gobierno federal, para encabezar el nuevo organismo que se encargará de la distribución de medicamentos a nivel nacional.

La entrega de recursos habría ocurrido en 2015, cuando León Romero era consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, mientras Pío López Obrador era operador de Morena en el sur del país.

Luego de darse a conocer el clip, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trataba de una venganza de sus adversarios políticos tras las declaraciones del ex presidente de Pemex, Emilio Lozoya. Incluso aseveró que el video no lo había sorprendido porque se trataban de “aportaciones para fortalecer el movimiento” .

“Se está ventilando dos casos muy delicados (Lozoya y García Luna), entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo, esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación, eso se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales, pero no es así, no somos iguales, en este caso del video, de mi hermano, con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos”, dijo desde Aguascalientes el presidente en su tradicional conferencia de prensa del 21 de agosto.

(Foto: Cuartoscuro/ Facebook @Pío López Obrador)

“No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, porque no es comparar sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos, no solo es eso, es el fin de el hecho que se está ventilado”, explicó.

“En aquellos casos, que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el caso de mi hermano, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente apoyaba, básicamente”, dijo.

Aseguró que durante todos estos años en los que estuvo recorriendo el país, “el pueblo” financió su movimiento “como cuando se han llevado a cabo revoluciones”.

“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones, para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo, la revolución maderista, costó alrededor de 700,000 pesos”, aseguró.

“Estos videos son de 2015, había elecciones en Chiapas, Morena no ganó nada. Esos recursos como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento”, justificó.

Pío López Obrador con el entonces secretario de gobierno de Chiapas (Foto: Twitter@ferbelaunzaran)

Días después, el perredista Fernando Belaunzarán posteó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece Pío López Obrador, David León y Eduardo Ramírez, entonces secretario de gobierno de Chiapas.

La imagen fue acompañada de un texto en el que el ex diputado federal lanza la pregunta: “¿(Es un) adelanto del siguiente video si @López Obrador vuelve a perturbar a EPN (Enrique Peña Nieto)?”.

La instantánea muestra a Eduardo Ramírez tomando nota de la reunión con Pío López Obrador, con el ex consultor David León. Esta ocasión no se observa en el entorno ningún paquete de dinero, como sucede en los videos difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola.

El PAN y el PRD ya han presentado una serie de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que tanto Pío López y David León sean investigados por este caso.

