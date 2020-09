Negación de AMLO y malas decisiones económicas causarán daños a largo plazo en la sociedad: Paul Krugman, Premio Nobel

Negación y malas decisiones económicas de AMLO podrían causar daños a largo plazo en la sociedad: Paul Krugman, Premio Nobel (Foto: Reuters)

Las malas decisiones de los gobernantes latinoamericanos de países en vías de desarrollo tanto en materia sanitaria como en lo relacionado a la economía de sus respectivas naciones podrían poner en peligro la estabilidad de las sociedades, de acuerdo con Paul Krugman, Premio Nobel de economía, quien agrupó a México entre dichas naciones.

El doctor en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (IMT), reveló que tanto Estados Unidos como Alemania, por ejemplo, han mostrado un mal manejo de la pandemia, incluido Brasil entre los que lo han hecho “especialmente mal”, pero sus economías podrían permitirles salir de la pandemia sin tantos daños.

Sin embargo durante su intervención en el Hay Festival Querétaro 2020, entrevistado por el periodista Javier Solorzano, aseguró que los países en vías de desarrollo como México y otros de América Latina tampoco están muy lejos de haber fallado en la implementación de estrategias, pero en este caso, las economías estarán al borde del precipicio, lo que podría implicar un mayor daño a las sociedades a largo plazo.

Sobre México, el Premio Nobel aseguró que no había “hecho su tarea”, pero remarco que dentro del grupo de presidentes populistas, “Andrés Manuel López Obrador aparenta ser un verdadero populista; sin embargo, tanto los falsos populistas (Donald Trump o Jair Bolsonaro) como los verdaderos populistas se han mostrado en negación sobre la gravedad de la pandemia”, dijo.

De acuerdo con Paul Krugman, Andrés Manuel López Obrador está en negación sobre la gravedad de la pandemia (Foto: Presidencia de México)

Por otra parte, Paul Krugman aseguró que los programas de austeridad económica en los gobiernos del mundo han hecho mucho daño a las naciones durante los último 10 años, de acuerdo con las palabras retomadas por El Universal.

En el otro extremo, el medio mexicano aseguró que Krugman se refirió a los países identificados por ricos o millonarios como gobiernos con límites imaginarios que no temen gastar, ni se preocupan por el déficit, por lo que terminan por hacer daños a su población en grados muy importantes.

“Hay límites respecto a lo que se puede gastar, y la austeridad no siempre es una mala idea, pero si no se conoce la historia, hace que los gobiernos no vivan dentro de sus propios medios”, dijo Krugman.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se conoce por implementar una Ley Federal de Austeridad Republicana que a lo largo de su mandato ha recortado presupuesto en diferentes rubros, secretarías e incluso la extinción de las subsecretarías.

Además, aseguró que los gobiernos de austeridad presupuestal han hecho mucho daño durante los últimos diez años (Foto: AP)

Paul Krugman es originario de los Estados Unidos de Norteamérica, doctor en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien ganó el Premio Nobel de Economía en 2008 por sus contribuciones a la “nueva teoría del comercio”.

Krugman tiene 27 libros publicados y es columnista de The New York Times desde 1999. Su más reciente libro, Contra los zombis. Economía, política y la lucha por un futuro mejor, reúne más de noventa de sus artículos, abordando temas como la seguridad social, las guerras comerciales, la desigualdad, el cambio climático y el resultado económico de las políticas del presidente Trump.

El Hay Festival Querétaro, por otra parte, es un festival cultural y de ideas para todos los públicos que celebra las artes y las ciencias a través de eventos inclusivos, accesibles y lúdicos, de acuerdo con su página oficial. La edición mexicana se define por la difusión de la cultura y el compromiso social.

