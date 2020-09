López Obrador se comprometió a dar “avances importantes” en la próxima reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa

Foto: REUTERS / Henry Romero

A 23 días de que se cumplan seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se darán a conocer “avances importantes” de la investigación en la nueva reunión que sostendrá con los padres de los estudiantes, el próximo 11 de septiembre.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario señaló que en el encuentro también participarán el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

“Vamos a tener otra reunión con madres y padres, van a participar el presidente de la Corte y el fiscal. No va a ser presencial, ellos van a participar en teleconferencia; van a estar interactuando con nosotros, es un asunto que estamos tratando, tanto del Poder Judicial como la Fiscalía y el Ejecutivo de manera conjunta (...) considero que para ese día se van a dar a conocer avances importantes”, explicó.

Respecto a la posibilidad de que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda -acusados de la desaparición de los normalistas y de delincuencia organizada-, puedan quedar en libertad si es que los supuestos testigos protegidos que los señalaron no se presentan en la próxima audiencia; el presidente dijo que no tiene “información específica” sobre ese asunto, pero aseguró que se busca “que se sepa toda la verdad” y el paradero de los jóvenes.

“Me estoy reuniendo constantemente con los padres de los jóvenes. Está abierta la investigación, se va avanzando mucho; no puedo hablar más por el sigilo que requiere la investigación, pero está abierta, yo les diría que está en el momento crucial para avanzar en estos tiempos”, señaló.

El último encuentro privado del mandatario con los familiares de los normalistas desaparecidos ocurrió el pasado miércoles 12 de agosto, en donde López Obrador refrendó su compromiso para dar con la verdad de los hechos y aplicar una pronta impartición de justicia.

“Hoy nos reunimos con madres y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El compromiso es por la verdad y la justicia. No claudicaremos”, escribió en su cuenta de Twitter.

A la reunión también acudió el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien, sin revelar detalles de la investigación, confirmó que el encuentro fue provechoso.

“Fue una reunión de trabajo como la que tenemos programados cada mes con el presidente de la República, junto con los papás y mamás de Ayotzinapa, y la Comisión presidencial. Se va dando cuenta de los avances y los trabajos que se van realizando para esclarecer los hechos y conocer el paraderos de los muchachos. Fue una reunión muy positiva y esperemos ir dando más resultados a corto plazo”, dijo.

El 1 de julio, López Obrador, dijo que la Fiscalía General de la República tiene los elementos para demostrar que la llamada “verdad histórica”, fue una “gran simulación”.

“Se desconoce lo que se llamó, entre comillas, la ‘Verdad histórica’, todo esto que fabricaron acerca de la desaparición de los jóvenes, según entendí, lo que el fiscal expuso, se tienen todos los elementos para demostrar que es una gran simulación, y que ya han pruebas para demostrar lo que verdaderamente sucedió”, indicó el mandatario mexicano.

Un día antes (30 de junio), el fiscal Alejandro Gertz Manero, dio por terminada la llamada “verdad histórica” en la que se determinó que los jóvenes (desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014) fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero. Después, sus restos habrían sido arrojados al Río San Juan.

