Fingió asalto para no pagar la cuenta y provocó movilización policiaca a unas cuadras de la embajada de EEUU

Una decena de policías y varias patrullas llegaron a un restaurante de la Colonia Juárez por un presunto asalto (Foto: Ángel Martínez)

El reporte de un presunto robo a un restaurante ubicado a unas cuadras de Paseo de la Reforma y la Embajada de Estados Unidos movilizó a una decena de policías, quienes al llegar al lugar se encontraron con que al parecer era un comensal que no quería pagar la cuenta.

“Están viendo si es asalto o no porque el caballero está como si nada, el que según asaltaron, no sabemos bien si sí o no”, dijo a Infobae México uno de los policías locales que arribó al sitio localizado en la esquina de Varsovia y Londres, en la Colonia Juárez, en pleno corazón financiero y turístico de la Ciudad de México.

A las afueras del local había alrededor de cinco patrullas y casi una decena de policías, mientras las mesas que están localizadas en las aceras se encontraban vacías.

En el interior del restaurante se encontraba un hombre de unos 50 años de edad sentado en una mesa y hablando con personal del restaurante.

Los oficiales dijeron que al llegar se encontraron más que con un asalto a un cliente que llevaba varias horas bebiendo y al parecer no quería pagar la cuenta (Foto: Ángel Martínez)

“El caballero ya lleva rato bebiendo, están viendo si realmente lo asaltaron o se está haciendo que lo asaltaron para no pagar la cuenta”, añadió el policía.

Los policías llegaron al lugar tras una llamada del personal del local de comida llamado Esquina 44.

Los testigos fuera del local dijeron que sólo vieron salir del local a las meseras y estuvieron ahí unos momentos y que no vieron más ni escucharon disparos.

El presunto asaltado dijo a los policías que lo habían atracado a las afueras del local, por lo que las autoridades estaban a la espera de los videos de las cámaras de vigilancia para determinar y verificar la declaración del sujeto.

Un hombre que se identificó como encargado del restaurante dijo que no había ocurrido un asalto.

“No, nada”, insistió.

El restaurante que presuntamente fue asaltado se ubica a unas cuadras de El Ángel de la Independencia y la Embajada de Estados Unidos en México (Foto: Archivo/EFE)

Al preguntarle si se podía hablar con el sujeto que según los policías había dicho ser víctima de un asalto el empleado del lugar dijo que no se puede molestar a los comensales al interior del sitio.

“No se puede molestar a los comensales”, dijo.

El lugar de la movilización policiaca es una céntrica zona de la Ciudad de México ubicada a unas cuadras del famoso Ángel de la Independencia, La Zona Rosa, La Diana Cazadora, sitios emblemáticos y turísticos de la capital, así como la Embajada de Estados Unidos en el país.

La capital mexicana se ha visto afectada en días recientes por hechos violentos ocurridos a plena luz del día y en lugares concurridos y céntricos de la ciudad.

Uno de ellos pasó el sábado cuando un sujeto fue baleado por dos hombres a bordo de una motocicleta cuando estaba en la entrada de la pastelería Ideal, en la calle de Uruguay, en el primer cuadro del Centro Histórico.

La Ciudad de México se ha visto afectada por violencia y extorsiones a comerciantes (Foto: Archivo/Reuters)

El hombre murió en el lugar ante los ojos de paseantes y empleados del local. Los atacantes huyeron y abandonaron el vehículo en una colonia aledaña.

La Ciudad de México enfrenta en zonas céntricas de la capital delitos como asaltos a comercios, extorsiones y recientemente escenas en las que ocurren disparos a plena luz del día.

Otro de ellos ocurrió hace unas semanas en la Alcaldía de Iztapalapa en la que unos hombres a bordo de una camioneta sacaron un arma larga y dispararon contra otros en una zona comercial.

