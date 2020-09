El ex presidente de México, Ernesto Zedillo, formará parte de un panel independiente para analizar la labor de la OMS durante la pandemia

Ernesto Zedillo fue presidente de México de 1994 a 2000. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

El ex presidente de México, Ernesto Zedillo, será uno de los integrantes de un panel independiente que se encargará de analizar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a la pandemia de COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron a finales del año pasado en Wuhan, China.

Además del ex mandatario mexicano, en este grupo también participarán el ex secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, así como la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Estas dos últimas mujeres se desempeñarán como las copresidentas de la comisión, la cual estará conformada por otros 11 miembros.

De acuerdo con información difundida por la agencia de noticias Reuters, este grupo tendrá la facultad de llevar a cabo “preguntas difíciles” y también se le ha asegurado el acceso a los registros de la OMS en torno a este periodo de emergencia sanitaria.

Se examinarán “las acciones de la OMS y sus plazos relativos a la pandemia de COVID-19”, así como la eficacia del Reglamento Sanitario Internacional de la organización mundial, dijo Johnson Sirleaf, quien recibió el premio Nobel de la Paz en 2011.

El panel independiente también dará recomendaciones sobre cómo enfrentar una futura emergencia sanitaria. (Foto: Denis Balibouse/Reuters)

Por su parte, Clark declaró que la OMS les dio sus libros abiertos para que examinen todo lo que quieran. “Preguntaremos, con el beneficio de la retrospectiva, cómo la OMS y los gobiernos nacionales podrían haber trabajado de manera diferente”, dijo Clark, quien concluyó con un cuestionamiento de suma relevancia: “¿Hay lecciones que aprender para no repetir la experiencia de esta pandemia?”.

Los miembros del Panel Independiente Preparación y Respuesta ante una Pandemia se reunirán aproximadamente cada seis semanas a partir de este 17 de septiembre hasta el mes de abril, con el fin de analizar la situación en la que se encuentra la OMS frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

Se pretende que para el mes de mayo entreguen un informe final acerca de la situación, aunque dieron a conocer que en octubre, este panel independiente realizará una presentación a la junta ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud.

“Tenemos el objetivo de informarnos de todo acerca de las etapas temprana de la emergencia, la propagación mundial, el impacto social y económica, además de saber cómo fue controlada y mitigada (la pandemia de COVID-19)”, puntualizó Clark a través de un comunicado.

La ex ministra neozelandesa también comentó que las recomendaciones que deriven de estas reuniones tendrán el objetivo de apoyar la gestión eficaz de alguna otra pandemia, además de fortalecer la forma en que el mundo puede prepararse y responder a futuras emergencias sanitarias.

Zedillo ha vuelto a la esfera pública debido a la propuesta de enjuiciar a los ex presidentes desde Salinas de Gortari, su antecesor. (Foto: Archivo)

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, comentó que esta revisión estaba en consonancia con una resolución adoptada por los 194 países que integran la organización de salud a nivel mundial, los cuales solicitaron una evaluación ante la respuesta global que se dio por la pandemia.

Las copresidentas del Panel Independiente Preparación y Respuesta ante una Pandemia fueron las encargadas de elegir a cada uno de los miembros, entre los que se encuentran el ex presidente Zedillo, quien estuvo al frente de México del año 1994 al 2000.

Tras dejar el cargo, Zedillo se alejó lo más posible del ojo público y se dedicó al sector privado y académico; sin embargo, en las últimas semanas ha estado en medio de la polémica, debido al tema del juicio a los ex presidentes del país a partir de Carlos Salinas de Gortari, su antecesor, hasta Enrique Peña Nieto.

Además de eso, ha participado en informes respecto a las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 e incluso dio sus puntos de vista respecto a cómo se podría enderezar este aspecto en diferentes países de América Latina.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Los seis puntos que Ernesto Zedillo y otros ex mandatarios hicieron a los gobernantes para enderezar la economía

“¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?”: está en marcha el proceso impulsado por López Obrador que podría llevar a juicio a ex presidentes

Mapa del coronavirus en México 3 de septiembre: CDMX sigue como foco rojo al superar 100,000 casos acumulados