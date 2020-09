Ebrard llamó a la solidaridad internacional en reunión del G20 ante la pandemia de COVID-19

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G20 se reunieron en video conferencia para discutir la cooperación internacional ante la pandemia de COVID-19. (Foto: SRE)

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, participó hoy en la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores del G20, realizada a través de videoconferencia, y en la que se reflexionó sobre las prioridades globales ante la pandemia de COVID-19.

El canciller reiteró la convicción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad indispensable de la cooperación internacional para poder enfrentar de la mejor manera los retos derivados de la pandemia global.

Como ejemplo de la solidaridad que exige la coyuntura actual, Ebrard se refirió a la colaboración conjunta de México y Argentina con la iniciativa privada para el desarrollo y distribución de vacunas contra el COVID-19.

Este esfuerzo de colaboración se consolidó durante el mes de agosto, a partir del acuerdo con la Fundación Carlos Slim para la producción y distribución de la vacuna que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, llamó a la solidaridad entre los países del G20. (Foto: SRE)

El representante diplomático de México hizo también un llamado para mantener abiertos los canales de comunicación entre todos los países miembros del G20, con la finalidad de que se puedan ajustar las medidas sanitarias temporales que se han impuesto para contener la pandemia, y levantar las restricciones en cuanto sea posible.

Ebrard Casaubón expresó la voluntad de México para facilitarle ventiladores mecánicos a los países caribeños, de las unidades que han sido diseñadas y fabricadas en el país que representa por un consorcio de entidades públicas y privadas sin fines de lucro.

A finales del mes de agosto de este año, la SRE anunció que México realizaría una donación solidaria de ventiladores para tratar el COVID-19 a ocho paises del Caribe: Antigua y Barbuda, Belice, Trinidad y Tobago, Haití, Santa Lucía, Surinam, República Dominicana, y Guyana.

Cabe decir que en la anterior Cumbre Virtual Extraordinaria de Líderes del G20, celebrada el 26 de marzo de este año, el presidente López Obrador impulsó la iniciativa de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contribuya en el desarrollo, producción y distribución equitativa de medicamentos y vacunas.

La resolución presentada por México para este fin fue adoptada por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el copatrocinio de 179 países. La medida buscó evitar el acaparamiento y encarecimiento de los insumos médicos necesarios para atender la pandemia del COVID-19.

México ha tenido acercamientos con múltiples países y empresas farmacéuticas para asegurarse el acceso a suficientes vacunas contra COVID-19. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

A principios de junio, México se unió al plan global COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene como objetivo entregar al menos 2,000 millones de dosis de vacunas aprobadas para finales del próximo año y asegurar un “acceso equitativo”, pero se ha señalado que esta iniciativa no podrá cubrir completamente las necesidades del país.

En ese entendido, México ha seguido adelante con su esfuerzo de forjar alianzas para vacunas contra el COVID-19, y su afán de cooperación solidaria no se ha limitado sólo a los países del G20, sino que abarca un amplio espectro ideológico de países, desde Francia hasta Cuba.

México ha aceptado que 2,000 voluntarios formen parte en los ensayos de la vacuna rusa “Sputnik V”, y participará también en los ensayos clínicos de la vacuna italiana GRAd-COV2.

El país también ha buscado participar en la Fase III de los ensayos de la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. Además ha entablado negociaciones con China sobre el proyecto de vacuna de CanSino Biologics Inc y el Instituto de Biotecnología de Beijing, así como la de Walvax Biotechnology Co Ltd.

Por otro lado se ha promovido un acercamiento con Cuba sobre su vacuna “Soberana 01”, y con el gobierno alemán sobre la empresa de biotecnología CureVac, que está investigando cómo usar el ARN mensajero para tratar una serie de enfermedades, entre ellas COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Debe evitarse el “nacionalismo de la vacuna”contra COVID-19: México corteja a aliados en todo el espectro ideológico

La vacuna de Oxford hecha por México y Argentina estaría disponible en el primer trimestre de 2021, dice López Obrador

México donará ventiladores para tratar COVID-19 a ocho países del Caribe

Así es el ventilador 100% mexicano aprobado por Cofepris para combatir el COVID-19

Ebrard: México tiene acceso a 18 vacunas que se están desarrollando