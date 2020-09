Delitos relacionados con el crimen organizado aumentaron, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de AMLO

“Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7%, respectivamente; vinculados, en lo fundamental, a la llamada delincuencia organizada”, dijo el presidente (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el combate contra la violencia y la inseguridad en el país está dando resultados. Se registró una disminución de 30% en la mayoría de los crímenes, comparado con el año 2018.

Sin embargo, los delitos relacionados con el crimen organizado continúan incrementando, tales como la extorsión y el homicidio, reconoció durante su segundo informe de gobierno.

“Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, de vehículo, en transporte público colectivo, en transporte público individual, a negocio y a casa habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden de 30%, en promedio (...) Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7%, respectivamente; vinculados, en lo fundamental, a la llamada delincuencia organizada”, dijo.

El decremento de la inseguridad se debe a que las políticas sociales a favor de la población en riesgo de caer en manos de la delincuencia organizada son positivas, reveló la evaluación presidencial. Remarcó que a diferencia de administraciones neoliberales pasadas, hoy “ya no hay ninis” porque los jóvenes no son abandonados y tampoco existen funcionarios como Genaro García Luna en el gobierno.

“Ahora hay justicia para el pobre y, en materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna”, señaló.

También destacó, además de las oportunidades de educación a niñas y niños y las políticas sociales para combatir la pobreza, el papel de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para restaurar la paz y brindar seguridad a todos los mexicanos.

“En esta tarea ha sido fundamental el apoyo profesional y responsable de las Fuerzas Armadas. En particular agradezco el respaldo, la lealtad y el recto proceder del almirante Rafael Ojeda Durán y del general Luis Cresencio Sandoval González, secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, servidores públicos ejemplares”, declaró López Obrador desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Puntualizó que la Guardia Nacional consta de 97,000 elementos “bien equipados y formados” y que tiene presencia en toda la república. Se han construido 79 cuarteles para el alojamiento de los elementos y se están construyendo 34 más. El objetivo para el 2021 es alcanzar la cantidad de 248 cuarteles.

Por otro lado, la detención de José Antonio Yépez Ortiz, también conocido como El Marro, no ha sido suficiente para terminar con la violencia que vive Guanajuato, reconoció el presidente de México.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario indicó que aunque la disminución de homicidios se mantiene corta pero constante, se sigue manteniendo la influencia que el Cártel de Santa Rosa en aquella entidad.

“Casi en todo ha habido disminución, menos en homicidio y casi todo tiene que ver con el crimen organizado, no es justificación pero quedaron bandas, nos heredaron grupos con estructuras como el caso de Guanajuato donde se dejó que un grupo dominara por mucho tiempo y se generara mucha violencia y enfrentamiento”, aseguró.

“Ahora que se detuvo al dirigente de la banda (El Marro) de todas maneras sigue habiendo… fue el estado con más homicidios, ya no igual, ha habido una disminución pero sigue habiendo fue muy lamentable que asesinaron al fiscal y lo de extorsión va acompañado, es parte de lo mismo, espero que se vayan quedando aislados, solos, porque estamos avanzando cada vez hay más presencia de elementos de seguridad, hemos desplegado más elementos de la Guardia Nacional”, externó.

