Cobros, abusos e irregularidades fueron detectados en penales federales (Foto: Archivo)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que como parte de la lucha contra la corrupción, durante sus dos primeros años de gobierno se han podido combatir diversas prácticas irregulares en los penales federales de todo México.

Algunos como gastos irregulares en seguros para servicios Médicos, cobros ilegales y abusos fueron detectados y combatidos, de acuerdo con el Órgano Interno de Control en el Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informó Excélsior.

El medio aseguró que gracias a las medidas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se observaron gastos irregulares en la facturación de atenciones médicas del Servicio de Protección Federal (SPF).

El aumento del 171% en el costo del Seguro de Gastos Médicos con respecto al año pasado, se relaciona, informó el reportero David Vicenteño, con la supuesta práctica de cirugías.

Además, el Segundo Informe de Gobierno reveló trámites irregulares en licencias médicas del personal de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), no validadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Mientras tanto, de enero a junio del presente año se han registrado 464 decesos en los reclusorios federales y estatales, mientras que en el mismo periodo del año 2019 se reportaron apenas 191. Es decir, se incrementó 142.9%, de acuerdo con El Universal.

En el segundo informe de gobierno se reveló que aumentó el costo del Seguro de Gastos Médicos y detectaron trámites irregulares en licencias médicas (Foto: EFE)

El incremento de decesos se registró en el mes de mayo, con 147, y en junio fueron 151, es decir que el 64% del total de los decesos se registraron en estos dos meses. De enero a abril, el número de muertes que se reportaron fueron de entre 23 y 49.

Aunque no se dio a conocer la causa de las muertes, los problemas médicos en las cárceles mexicanas se agudizaron a partir de la propagación del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19.

De acuerdo con cifras de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), hasta el 4 de agosto se habían registrado 2,189 presos contagiados de COVID-19 en las cárceles y 193 fallecimientos. Además, 374 custodios del personal penitenciario también contrajeron el nuevo coronavirus y 49 de ellos han fallecido.

Por último, reveló el medio que desde mediados de 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició acciones vinculadas a promover la cero tolerancia a la corrupción en los penales federales.

También se implementó el Programa Ciudadano Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, mientras algunos elementos de la Guardia Nacional fueron capacitados con cursos como la “Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción”, de acuerdo con Excélsior.

La SSPC inició acciones dirigidas a promover la cero tolerancia a la corrupción de los penales federales (Foto: Archivo)

Además, en el Segundo Informe de Gobierno, el presidente reveló que “casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018″. Informó que bajaron los índices en crímenes como los secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, robos a transportistas, robos de vehículos, robo en transporte público colectivo e individual, robo a negocios y robos a casas habitación.

En todos se ha registrado, reveló el Andrés Manuel López Obrador, una baja del orden del 30% en promedio; sin embargo, confirmó que han aumentado dos delitos: homicidio doloso en 7.9% y extorsión en 12.7%, vinculados ambos a la llamada delincuencia organizada.

“Ya no manda la delincuencia organizada, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay funcionarios como Genaro García Luna en el gobierno federal”, finalizó el mandatario mexicano.

