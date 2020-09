Vacuna de influenza no se puede adelantar; el virus muta cada año: López-Gatell

El gobierno mexicano ha alertado en diversas ocasiones que a finales del 2020 podría haber un rebrote de la enfermedad debido también a que en estas fechas también es frecuente que se presente la influenza entre los mexicanos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló al ser cuestionado del tema que no había posibilidad de adelantar la jornada de vacunación para esta enfermedad, sobre todo, porque el virus que la provoca muta cada año.

No (es posible adelantar la vacunación), porque no existe la vacuna, si hubiéramos querido adelantarla en julio, no existe la vacuna recomendada para el hemisferio norte para temporada 2020-2021