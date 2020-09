Rosalía Yazmín recibió nueve balazos a quemarropa afuera de su casa: autoridades investigan feminicidio en Sonora

Rosalía Yazmín estudiaba la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora. (Foto: Facebook)

A pesar de que durante su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió una disminución de los feminicidios en un 30% en el territorio mexicano, estos continúan ocurriendo y uno de los casos más recientes del que se tiene conocimiento ocurrió el 31 de agosto en Empalme, Sonora, donde una joven de 24 años fue asesinada con al menos nueve disparos de arma de fuego afuera de su casa.

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, Rosalía Yazmín, se encontraba instalando un puesto de tacos en la Colonia Bahía del Sol, justo afuera de su domicilio, cuando un par de sujetos le dispararon en la cabeza, tórax y posteriormente huyeron del lugar.

La muerte de Rosalía Yazmín, informó la Fiscalía General de justicia del Estado de Sonora, se investigará como un feminicidio. Cabe decir que la joven que estudiaba la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora, reportó el 16 de agosto en sus redes sociales que un sujeto la había golpeado al tiempo que le robaba sus pertenencias en el bulevar 16 de Septiembre.

“Me levantó y me llevó a las vías del tren donde me golpeó, me pateó y me asfixió. Gracias a Dios que me dio las fuerzas para salir huyendo y por seguir viva. El hombre huyó con mi blusa y mi liga en mano. Lamentablemente iba tan bien cubierto que no pude ver su rostro”, narró en su perfil de Facebook, donde también explicó que el sujeto le había pedido ayuda, pues su motocicleta estaba descompuesta.

El presidente López Obrador presumió la disminución de casos de feminicidios durante su segundo informe de gobierno, pero estos continúan sucediendo. (Foto: Carlos Jasso/Reuters)

Rosalía había relatado que no se atrevió a contar lo que vivió, debido a la revictimización que ha visto en otros casos de mujeres que son violentadas e insultadas. “Se me hace tan injusto de cómo te pueden quitar la tranquilidad y sentirte insegura en la calle. Me queda un espantoso recuerdo que hasta hoy no puedo olvidar”, denunció.

Tras darse a conocer la noticia, la institución educativa en donde estudiaba publicó un mensaje de apoyo para la familia: “Lamentamos la pérdida de nuestra estudiante Rosalía Yazmín, nos sumamos a la pena que embarga a la familia”.

Habitantes de la comunidad de Empalme han convocado a una manifestación que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre a las 18:00 horas, con el fin de exigir que las autoridades lleguen al fondo de las investigaciones y se haga justicia por el asesinato a quemarropa de la joven.

(Foto: Gustavo Graf/Reuters)

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año, han ocurrido 549 feminicidios en todo el país. Además, en lo que va del año se han abierto 12 carpetas de investigación por este delito en el estado del norte de México.

Sin embargo, las cifras oficiales distan de otros reportes independientes. De acuerdo con el Mapa Nacional de Feminicidios en México, elaborado por la geofísica María Salguero, tan sólo entre el 16 de marzo y el 30 de abril, periodo en el que ya se habían instalado las medidas de distanciamiento social por la pandemia de COVID-19, se reportaron 405 feminicidios en todo el país.

Sobre este aspecto habló el presidente López Obrador durante su segundo informe de gobierno, en donde mencionó que, en promedio, se han disminuido un 30% los secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo, robo en transporte público colectivo e individual, robo a negocios y a casas habitación. “Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 9.9 y 12.7%, respectivamente”.

Esto le valió críticas como la de la escritora Alma Delia Murillo, quien con ironía publicó: “Creo que con Andrés Manuel se cristaliza la creación de un nuevo género literario: el presidencialismo mágico”. Asimismo, hizo referencia a una frase que dijo el mandatario: “México nunca había estado mejor. Que sí, que son todos iguales, uno egomaníacos autocomplacientes, mitómanos y autoritarios”.

