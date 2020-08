La verdad detrás de #LadyMatemáticas: el supuesto video de Aprende en Casa II editado para perjudicar a la SEP

El video falso y editado de #LadyMatemáticas

En el nuevo ciclo escolar, el regreso a clases no ha sido sencillo. Además de programar correctamente el televisor, cuadrar los horarios y mantenerse al día con las clases, algunos padres de familia han criticado que el nivel del temario no se adapta de forma adecuada a los diferentes cursos.

Entre las distintas cuestiones, este lunes surgió un video que desató la indignación de los usuarios en redes sociales. La grabación correspondía supuestamente a una de las lecciones de matemáticas del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa II, y en ella aparecía una maestra que explicaba cómo realizar operaciones con decimales.

En un momento del clip, la profesora realiza una multiplicación, 2.4 x 1.2, pero el proceso es erróneo y el resultado que aparece en la pantalla es incorrecto: 2448. Esto detonó la furia de miles de personas, que criticaron la incapacidad de los docentes de la SEP, cuestionaron la vialidad del programa educativo a distancia y expresaron su preocupación por el futuro que depararía a los estudiantes.

“Así las clases de la @SEP_mx por la televisión. En lugar de darme risa, me da tristeza que estén enseñándole mal a miles de niños, el futuro de este país. #LadyMatemáticas”, escribió el usuario @TuiteroRegio en su cuenta, junto al polémico video.

Este es el video original, que forma parte del canal de Youtube Didáctica Especializada. En él, se observa cómo la operación se realiza correctamente (Video: Youtube/Didáctica Especializada)

La supuesta lección de cálculo de la SEP se viralizó en redes sociales, donde apodaron a la maestra como #LadyMatemáticas. El hashtag se volvió tendencia y miles de personas se alzaron contra el titular de la dependencia federal, Esteban Moctezuma. Sin embargo, horas después se reveló la verdad, y se supo que el video había sido editado. De hecho, ni siquiera forma parte de los contenidos de Aprende en Casa II, sino que en realidad pertenece al canal de Youtube de la empresa mexicana Didáctica Especializada, con 12 años de experiencia en formación digital.

Por medio de Twitter, se compartió el material original, en el que la operación se realizaba correctamente. Así se supo que el video que surgió en la red, donde se cometía el error en la multiplicación, había sido claramente alterado con un programa de edición.

“Tratan de desacreditar el trabajo de la @SEP_mx de millones de maestros y padres de familia, con un video editado de un canal de Youtube que no es de la SEP. Aquí el original. A ver si para la próxima le echan más ganas con lo de #LadyMatemáticas”, aclaró en su cuenta el internauta @Guasonhappy, junto al clip auténtico, en el que la multiplicación se realiza correctamente.

Tras revelarse que se trataba de un fake news, y de un video que había sido intencionadamente editado, el debate escaló en redes sociales, y muchos se enojaron por lo que consideraron una falta de respeto hacia el esfuerzo y el profesionalismo de funcionarios y maestros, que han trabajado duramente para sacar adelante el ciclo escolar, y para que el COVID-19 no influya en la adecuada formación de los más pequeños.

El pasado 24 de agosto arrancó el programa Aprende en Casa II(Foto: Cuartoscuro)

Además, para algunos usuarios, la acción tuvo pretensiones políticas, ya que intentaron dañar la imagen de la Secretaría y perjudicar al gobierno de López Obrador, al compartir una información falsa.

“Las clases a distancia tienen muchas deficiencias, pero es inaceptable que traten de engañar con videos editados como golpeteo político”, se lee en la cuenta de @LoqueroGrunon.

“Yo sí me había creído el video de #LadyMatemáticas, pero resulta que está editado (y bien editado) para hacerla quedar mal junto con su equipo. No mamen, eso no se hace”, opinó @carlosterry21.

Por su parte, la cuenta que compartió el video, Tuitero Regio, se justificó explicando que la persona que le envío el video le dijo que era real.

“Yo también me fui con la finta, me aseguraron 100% que el video era real. Gracias por todos los dm y todos los replays diciendo que es falso”, contestó.

