Arap Bathke salió “del closet” y confesó que tuvo COVID-19

Arap Bathke dio positivo, pero ya está recuperado (Foto: Instagram@arapmx)

El actor Arap Bathke anunció que se contagió del virus SARS-CoV-2, pero que ya se encuentra en buen estado de salud. A través de su cuenta de Twitter comunicó la noticia con la intención de hacer conscientes a sus seguidores sobre la necesidad de terminar con los miedos y prejuicios que estigmatizan a las personas infectadas y les impiden comunicarse por vergüenza.

Explicó que no manifestó ningún síntoma, pero se enteró del contagio porque de forma periódica se ha estado realizando pruebas de COVID-19. Por ello, hizo un llamado a no salir de casa, utilizar cubrebocas y mantener una sana distancia para evitar acelerar la propagación del virus.

Bathke es un actor mexicano de origen keniano de 40 años, conocido por participar en producciones de las televisoras Televisa, Telemundo y Tv Azteca. Algunas de las telenovelas en las que ha participado son Clase 406, Doña Bárbara, Tierra de pasiones, Ugly Betty, La diosa coronada, El octavo mandamiento, Amor cautivo, Eva la Trailera y La Piloto.

Arap también ha participado en producciones cinematográficas y teatrales.

Bathke es un actor mexicano de origen keniano de 40 años (Foto:Twitter@arapmx)

“ Es hora de salir del closet... Tuve Covid . Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza”, escribió en sus redes sociales.

Bathke también sugirió llevar una vida sana para fortalecer al cuerpo, como puede ser comiendo bien, haciendo actividad física y respirando. Asimismo, hizo un llamado a difundir información para que todos tengan claro cómo ayudar a salir de esta crisis.

“Yo me cuidé muchísimo y aún así me contagié. Como me he estado haciendo pruebas periódicamente lo supe. Pero no tuve ningún síntoma. Debe haber mucha gente caminando en el mundo asintomática, esparciendo el virus. Hay que seguirnos cuidando. Esto no está ni cerca de acabarse…”, comunicó el actor a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Vive una vida sana. Come bien. Haz actividad física. Respira. Si no tienes que salir no lo hagas. Usa cubrebocas y mantén la sana distancia. Lávate las manos y no te toques la cara. Entre más información se comparta, mejor sabremos cómo salir de esta crisis. Cuídense!!”.

Arap Bathke anunció que tuvo COVID-19 (Foto: Twitter|@arapmx)

Además de Arap, otros famosos del medio han dado positivo a pruebas de COVID-19. Es el caso de Andrea Legarreta, Camila Sodi, Alan Tacher, Chiquis Rivera, Karla Martínez, Odalys Ramírez, Patricio Borghetti, Esteban Arce, Jolette Navarrete, Jacky Bracamontes, Horacio Franco, Alberto Duque.

La mayoría de estos famosos no tuvieron casos graves, sin embargo, para los adultos mayores existieron muchas complicaciones. La actriz mexicana Cecilia Romo falleció este lunes a causa de COVID-19 luego de una larga lucha contra la enfermedad que se extendió durante 169 días. El cantautor Oscar Chávez también falleció en abril a los 85 años a causa del nuevo virus.

Antes de dar positivo a COVID-19, Arap había hecho un esfuerzo por difundir los principales consejos de cuidado frente a la pandemia a través de sus publicaciones en redes como Twitter e Instagram:

“Cúbrete la boca cuando tengas que salir. Usar un tapabocas hecho en casa ayuda a frenar el contagio. Paliacate, bufanda, trapo etc. #ayuda entre todes podemos. Mantén tu distancia. Y si puedes #quedateencasa”, escribió en abril el actor mexicano.

