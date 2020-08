Presentan iniciativa en Congreso de CDMX para que botones de pánico en transporte de pasajeros sea obligatorio

La diputada Isabela Rosales Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, presentó ante el congreso de Ciudad de México una propuesta para que los servicios privados de transporte (que cuenten con chofer) tengan instalado un botón de pánico para emergencias.

La iniciativa también propone que al momento de que sea activado el botón, los proveedores del servicio proporcionen de manera inmediata “datos, documentación, así como información relevante del viaje para contribuir a la pronta resolución de un delito”.

Para aplicar estos cambios será necesario modificar la Ley de Movilidad de la capital.

Foto: Cuartoscuro.

El documento incluye un sistema de monitoreo de prestadores de servicio privado de transportes con chofer que sería “un sistema de comunicación entre las aplicaciones móviles dedicadas a prestar servicio privado de transporte con chofer y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyo fin es proveer información directa y en tiempo real acerca de la ubicación y demás datos del prestados de servicio, en caso de efectuarse la activación del botón de pánico por parte del usuario o del conductor”.

La legisladora recordó que en 2018 se tuvo conocimiento de 457 denuncias contra chóferes de Uber por delitos como robo, acoso, violación, homicidio, abuso de confianza, entre otros que fueron cometidos en 35 municipios donde opera la aplicación.

Por ello, advirtió de una serie de desventajas que plantean los servicios de movilidad a través de aplicaciones, como el hecho de que los conductores no son considerados empleados directos de la plataforma y tampoco existe certeza sobre su preparación para conducir un auto, puesto que no poseen una licencia especial y no cuentan con una certificación necesaria para desempeñar su servicio a plenitud.

La empresa Uber va sacar sus nuevas bicicletas en CDMX (Foto: Reuters)

Reconoció que, algunas empresas ya han tomado medidas para mejorar la seguridad con el monitoreo de los viajes o la utilización de botones de pánico directo con la aplicación digital y que alerta a las autoridades. Sin embargo, dijo, es necesario que todas las plataformas que brindan este servicio de transporte privado cuenten con la misma función en beneficio de los usuarios.

La iniciativa por la cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de monitoreo de vehículos que ofrecen transporte privado a través de aplicaciones móviles, fue enviada a las Comisiones de Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Ciudadana.

