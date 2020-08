Gobierno de México, haciendo la peor historia: la dura crítica de Felipe Calderón a la 4T

Felipe Calderón criticó el gobierno de la Cuarta Transformación con la misma estrategia audioviusal de saca al segundo informe de AMLO

Durante el primer día de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará por escrito al Congreso de la Unión su segundo informe de gobierno, además de ofrecer un mensaje a los ciudadanos desde el Patio Central de Palacio Nacional.

En ese contexto, el mandatario nacional ha explicado algunos de los puntos más importantes de su discurso a través de videos que publica en sus redes sociales.

Hasta el momento se revelaron cinco producciones en las que habla de la rifa del avión presidencial, sus apoyos económicos a los jóvenes, personas de la tercera edad y a la población en situación de pobreza o el camino de la 4T en la lucha contra la corrupción.

Algunos fueron realmente polémicos y criticados por los usuarios de las mismas redes gracias a los mensajes que aportó López Obrador. Tal es el caso de aquel donde citó al Papa Francisco, así como al evangelio, para desmentir que su gobierno sea comunista.

“Ya no es más de lo mismo. Se acabaron los fueros, los privilegios. Ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban a un presidente. Tengo el orgullo de que me respalda el pueblo, el 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles”, dijo el presidente ante la cámara en uno de sus más recientes videos.

Video: Gobierno de México.

Las respuestas de sus adversarios y de las fuerzas opositoras no tardaron en aparecer. Sin embargo, destaca el más reciente spot de Felipe Calderón que lanzó como una crítica a la estrategia de comunicación que sigue el presidente Andrés Manuel.

Hinojosa también grabó un spot, pero puso en él algunos de los números del gobierno de AMLO, así como las opiniones de alguien que considera las decisiones del equipo de la Cuarta Transformación como un erróneo manejo del país.

En el video, el presidente asegura que el desempleo vio un aumento considerable durante el segundo año de gobierno. De acuerdo con los datos que ofreció a través del video, en 2019 había más de 12 millones de personas sin trabajo, pero ahora se sumaron otras 13 millones. La culpa, dijo, es de las políticas públicas implementadas por el gobierno de Andrés Manuel.

“Te prometimos que haríamos historia, pero nunca te dijimos de qué manera lo haríamos. En 2019, 12 millones 600 mil personas no tenían trabajo, a ellas más de 13 millones se les han sumado en 2020. Los caprichos y las ocurrencias, son el emblema de este gobierno. En vez de políticas públicas sensatas, desempleo y desesperanza. Gobierno de México, haciendo la peor historia”, se escucha durante el spot de AMLO.

Gobierno de México, haciendo la peor historia: la dura crítica de Felipe Calderón a la 4T (Foto: Europa Press / Presidencia de México)

En unas horas, la publicación alcanzó poco más de 2,300 retweets, poco más de 4,100 reacciones de “me gusta”, poco más de 70,000 reproducciones y 664 comentarios que se divinen entre aquellos que apoyan al ex presidente o sus críticos, además de quienes apoyan a López Obrador.

Al final del video, se cambiaron los rostros de los héroes de México que utiliza la Cuarta Transformación por el de Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell, Manuel Bartlett Díaz, entre otros.

El ex presidente de México no puso ninguna otra palabra en la publicación, ni ha respondido a los mensajes de los usuarios que le llegan directo a sus redes sociales.

