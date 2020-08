Reportera “entrevistó” a un gato en Xochimilco y causó revuelo en redes

Si bien solo fue para la foto, la imagen ha sido reproducida y tomada como una entrevista de la reportera de Televisa (Foto:Twitter/@i_alaniis)

Itzel Cruz Alanís, reportera de ForoTv, Televisa, realizó una cobertura periodística en Xochimilco el pasado 24 de agosto, referente a la limpieza de canales, pero durante su jornada de trabajo se encontró con una fuente de información particular, un gato color café claro, al que no dudó en ponerle el micrófono, como si le realizara una entrevista.

“La entrevista más bonita de hoy”, publicó la reportera en su cuenta de Twitter, con la fotografía adjunta. A pesar de que la imagen fue compartida el lunes por la noche, fue hasta las últimas horas en que causó revuelo en redes, por lo tierno y gracioso de la escena.

El tuit en cuestión registra más de 4,000 “favs” junto con unos 500 comentarios. Muchos usuarios le han comentado memes y otras frases sobre lo que pudo haber dicho el felino.

“Estábamos en el sitio donde almacenan las maquinarias para hacer el retiro de lirio y ahí estaba el gatito. El gatito es de las personas que trabajan ahí en la alcaldía de Xochimilco”, dijo Cruz Alanís para Televisa.

Se observa que le felino está atento, como si contara algún hecho relevante (Foto: Twitter/@i_alaniis)

Sin imaginar el alcance de su fotografía, la reportera dijo que acostumbra a compartir fotos de animales con los cuales se topa durante la cobertura de alguna nota. En pocas horas, el gato entrevistado fue retomado por los internautas.

“No esperaba eso. En realidad yo siempre subo fotos con perritos, con gatos, con varios animalitos que luego me encuentro en las coberturas y no precisamente estoy hablando de ellos en las notas. Y fue igual que siempre, subí la fotografía con este gatito pero se me hizo muy tierno porque está volteando hacia el micrófono y está como si estuviera muy atento de lo que sucede”, explicó para el medio en que labora.

Y es que en la imagen se aprecia que el gato parece dar su versión sobre algún hecho, mientras que en el rostro de la reportera hay una leve sonrisa, al tiempo que la mano de otra persona capta con su celular otro ángulo del evento.

“¿pero por qué lo despidieron de su trabajo? - Es que miau sente sin avisar a recursos humanos...”; “La única opinión política que vale la pena escuchar”; “- Señorita, yo lo único que quiero es que Karen se salga de la casa, que me devuelva mi espacio”; “Entonces le dije “Karen no puedes mezclar los cables de luz para poner tu secadora, y a así fue que salió volando señorita, ahora quien me va dar mi Whiskas”; fueron algunos de los comentarios respecto a lo que el felino pudo haber dicho.

Los memes no tardaron en la red sobre lo que pudo haber dicho el gato (Foto:Twitter/ @TheCatGoose)

Otros tuiteros han reconocido la empatía y el cariño hacia los animales de la reportera. Aplaudieron su trabajo y refirieron que es una entrevista digna de ser transmitida; algunos cuestionaron por los canales para ver la nota. Algunos más se enternecieron por la imagen.

La cuenta en Twitter de Museo mexicano del internet (@MuseoMexicano) retomó esta fotografía y registró más interacciones que la publicación original, logrando 7,000 “favs” y 773 retuits.

Mientras tanto, los internautas etiquetaron a sus amigos para que no se perdieran la foto del minino entrevistado: “@ZvAbril fuertes declaraciones podemos ver aqui” y “No sé quién sea, pero ha de ser muy importante el michi, y la entrevistadora muy gentil a entrevistar a esa celebridad”, abundaron en la red.

