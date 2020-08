“No le hace que no me hayan hecho caso”: tumultos en Reynosa pese a advertencia de López Obrador

Foto: Presidencia de la República

A pesar del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la gente de Reynosa no acudiera al evento de mejoramiento urbano en colonias populares para evitar contagios masivos de Covid-19, esta mañana, decenas de personas se congregaron en la colonia Humberto Valdez Richaud para darle la bienvenida al mandatario.

López Obrador agradeció a la población su asistencia, pero insistió en que no debe haber congregación de personas.

“No le hace que no me hayan hecho caso porque no queremos que haya congregación, que haya mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esta terrible enfermedad, de esa pandemia del Covid; tenemos que cuidarnos mucho”, insistió.

Sin embargo, aseguró entender que la gente desea expresarse y resaltó que la población de ese municipio es gente de “cabeza, corazón y carácter”.

López Obrador visitó este viernes el municipio de Reynosa, Tamaulipas (Foto: Presidencia de la República)

“Pero entiendo también que haya mucha pasión y muchos deseos de manifestación, de hablar, de expresarnos. Ya de por si la gente de Reynosa se caracteriza por ser gente de cabeza, de corazón y de carácter, de tener las 3 “C”; si a eso le agregamos que aqui en Reynosa se han venido a buscar la vida otros paisanos, de Tabasco, de Veracruz, por eso entendemos cuál es el carácter de la gente de Reynosa”, resaltó.

El mandatario mexicano insistió en que ya “habrá tiempos mejores” en los que la gente pueda volver a acercarse a él.

“No voy a hablar mucho porque no quiero que nos sigamos juntando, porque no queremos que haya contagios. Ya van a venir mejores tiempos y ya voy a andar en las calles, voy a abrazarles y tomarnos fotos y estar como siempre muy cerca; pero por ahora tenemos que guardar distancia y cuidarnos mucho”, enfatizó.

Aseguró que las 22 obras de mejoramiento urbano que se llevaron a cabo en colonias populares de Reynosa, es con la finalidad de alejar a los jóvenes de la delincuencia y de fortalecer el tejido social.

“En total son 22 intervenciones para tener estos espacios, sobre todo para los jóvenes que tengan posibilidad de hacer ejercicio, de distraerse… Lo mejor de lo mejor es que se garantice el estudio, que se garantice el derecho al trabajo y que se garantice el derecho a la recreación; con eso vamos a avanzar bastante. Como lo mencionó el gobernador, para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia no basta con el uso de la fuerza, la paz y la tranquilidad; lo he dicho mil veces es fruto de la justicia, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes va a haber paz y tranquilidad en Reynosa y en Tamaulipas”, señaló el mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Foto: Twitter/fgcabezadevaca)

Al inicio del evento, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, le aseguró al mandatario que en él tiene “un aliado” para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

“Estamos en un buen momento para hacer una gran alianza, una alianza de la que usted y yo hemos platicado. Uno de los principales retos que tenemos los gobiernos es entender que no solamente tenemos los problemas de inseguridad que tenemos que atender día a día, sino que hay que ir a la raíz del problema que tiene que ver con el deterioro del tejido social, la desintegración familiar”, señaló.

“Es ahí en donde estoy plenamente convencido que si unimos esfuerzos, capacidades, talentos y recursos, pero sobre todo, si planeamos acciones en conjunto, yo estoy plenamente convencido que tanto usted, como un servidor, la alcaldesa y todos los tres órdenes de gobierno a nivel nacional; vamos a poder heredar un mejor México”, aseguró.

García Cabeza de Vaca agradeció al mandatario por este tipo de obras que contribuyen al mejoramiento de la población “y por supuesto que nos sumamos porque estoy plenamente convencido que si ahorita trabajamos para fortalecer el tejido social, vamos a tener un mejor México y las futuras generaciones nos lo van a agradecer y cuente con un aliado para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos y de los mexicanos”, finalizó.

