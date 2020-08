López Obrador terminó “muy apenado” su evento de Matamoros en 193 segundos por falta de sana distancia

El presidente dijo sentirse muy apenado porque mucha gente se congregó en Matamoros para presenciar su discurso en plena pandemia (Foto: Presidencia)

“Me siento apenado, muy apenado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este día en Matamoros, Tamaulipas, durante su brevísimo discurso, debido a que la gente que acudió a verlo olvidó guardar sana distancia, una de las principales medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

Pese a que el estado de Tamaulipas se encuentra bajo el semáforo naranja de alerta epidémica, las restricciones sanitarias se siguen aplicando.

Sin embargo, la medida de distanciamiento social fue olvidada por los tamaulipecos, quienes asistieron animosos a un deportivo para presenciar el evento que encabezó el mandatario.

Ante el panorama, el tabasqueño expresó que se sentía apenado por la situación, agradeció a los presentes su asistencia y les pidió que regresaran pronto a casa y mantuvieran su sana distancia en un discurso que, según Aristegui Noticias, apenas duró 193 segundos.

Imagen de este día a los alrededores de donde se montó el escenario para que el presidente diera su discurso oficial (Foto; Twitter @_frankyJalisco_)

“La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió de hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando. Se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero”, dijo el presidente.

Su asistencia en Matamoros tuvo como motivo la inauguración de 45 obras de mejoramiento urbano, así como la construcción de 1,214 viviendas para “gente humilde”, en donde se invirtieron 482,000,000 de pesos.

Previo a que se retirara del podio, el mandatario dijo que le había dado gusto pasar por el Mercado Público y enterarse que se llama Catarino Garza, un revolucionario de Matamoros.

“Guarden distancia, tenemos que seguirnos cuidando. Ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes. Quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos, porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México; pero no lo podemos hacer todavía, no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud”, dijo.

López Obrador camina en el inmueble donde dió este día su discurso (Foto: Presidencia)

Finalmente, cerró su discurso agradeciendo y enviando un abrazo virtual a todos sus seguidores.

“Un abrazo virtual, un abrazo como si nos lo estuviésemos, así, cariñoso, fraterno. Amor con amor se paga. Muchas gracias”.

Aunque México se encuentra a más de 80 días de la Nueva Normalidad, y varios estados se encuentran en el color naranja de alerta epidemiológica se deben continuar aplicando las medidas de distanciamiento social debido a que todavía no hay una cura o vacuna eficaz contra el coronavirus.

En el semáforo naranja, medida que rige la entidad que visitó el mandatario, además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para los sectores con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de coronavirus, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido.

Los contagios por coronavirus siguen aumentando (Foto: EFE/ José Pazos)

Hasta el último reporte, el estado de Tamaulipas contabilizó 22,806 contagios acumulados, 1,691 defunciones confirmadas por COVID-19 y 14,564 personas recuperadas.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud contabilizó 579,914 casos confirmados, 81,597 sospechosos y 62,594 defunciones confirmadas.

Cabe recordar que las personas que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años; deben quedarse en casa.

Asimismo, se debe conservar una sana distancia, en caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear, procurar conservar 1.5 metros de distancia. También se recomienda usar cubrebocas, principalmente en espacios cerrados y con gente, así como lavarse frecuentemente las manos o usar gel antibacterial y seguir el estornudo de etiqueta.

